Универсального способа увеличить пенсию в 2026 году не существует, но есть пять вариантов, каждый из которых работает для определенных категорий граждан. Об этом Life.ru рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Базовые параметры страховой пенсии в 2026 году: один балл — 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9584,69 рубля. Социальные пенсии с 1 апреля выросли на 6,8%.

Для тех, у кого есть неучтенные периоды. Говырин посоветовал заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Если в ней не хватает каких-то периодов работы или допущены ошибки в начислениях, можно подать заявление на перерасчет.

Для пожилых и с иждивенцами. После 80 лет фиксированная выплата удваивается — до 19 169,38 рубля. За иждивенцев доплачивают: за одного — 3194,90 рубля, за двоих — 6389,80, за троих — 9584,70 рубля. «После 80 лет фиксированная выплата удваивается до 19 169,38 рубля», — напоминает депутат.

Для северян и селян. «Северная» надбавка требует специального стажа и общего страхового (25 лет для мужчин, 20 для женщин). Сельская — 2396,17 рубля — положена только неработающим пенсионерам с 30 годами стажа в селе.

Для работающих пенсионеров. С 2025 года им вернули ежегодную индексацию. Кроме того, каждый август Социальный фонд пересчитывает пенсию по взносам работодателя — можно получить до трех баллов. «Здесь есть нюанс. Стоимость коэффициента при августовском перерасчете зависит от года назначения пенсии и не всегда равна текущей величине», — отмечается в статье.

Для тех, кто может подождать. Если отсрочить выход на пенсию хотя бы на год, то начинают действовать повышающие коэффициенты, уточнил Говырин. При отсрочке на пять лет фиксированная часть вырастет на 36%, сумма баллов — на 45%. При отсрочке на десять лет — в 2,11 и 2,32 раза соответственно.

Для неработающих с низким доходом. Социальная доплата до прожиточного минимума назначается автоматически, если пенсия ниже регионального минимума. Это не касается Москвы и Сахалинской области.

«Ни один из этих способов не является универсальным. Один работает только для неработающих, другой только для тех, кто продолжает трудиться, третий требует специальных оснований. Поэтому алгоритм простой. Сначала заказать выписку ИЛС, затем проверить основания для перерасчета и подать заявление через “Госуслуги”, клиентскую службу СФР или МФЦ», — добавил депутат.

В феврале 2026 года средняя пенсия неработающих пенсионеров в России составила 25,6 тыс. рублей, что на 1,8 тыс. больше, чем годом ранее. Однако общероссийские показатели оказались чуть ниже этих значений.