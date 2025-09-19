Долгие годы бытовало мнение: бокал красного вина «для сердца» или рюмка коньяка «для сосудов» полезны. Многие врачи в XX веке действительно говорили о «пользе малых доз». Но последние десятилетия исследований перевернули это представление.

Откуда взялся миф

В 1970—1980-х годах популярной стала так называемая «французская парадоксальная теория». Ученые отмечали: французы много едят жирного, но у них меньше сердечно-сосудистых заболеваний. Объяснение нашли в бокале красного вина за ужином.

Но позже выяснилось: дело не в вине, а в системе питания и образе жизни — больше овощей, меньше быстрых углеводов, регулярная активность.

Что говорят современные исследования

ВОЗ (2023): безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальное количество повышает риск онкологии и проблем с печенью.

The Lancet (2018): глобальное исследование показало, что даже «1—2 порции в неделю» увеличивают риск инсульта и гипертонии.

Journal of Studies on Alcohol and Drugs (2020): предполагаемая польза малых доз сильно преувеличена, а риски — недооценены.

Но ведь «бабушка пила всю жизнь и прожила 90 лет»?

Это частый аргумент. Но ученые объясняют: индивидуальные примеры не отменяют статистику. Кто-то курит и доживает до 100 лет, а кто-то умирает в 50. Речь идет о вероятностях: алкоголь в любом количестве увеличивает риск болезней.

Что на самом деле полезно для сердца

— Регулярная ходьба и физическая активность,

— Средиземноморская диета (овощи, рыба, оливковое масло),

— Качественный сон и контроль стресса.

Миф о «полезных малых дозах» давно развенчан. Алкоголь — это не лекарство, а риск. И чем меньше его в жизни, тем выше шансы прожить дольше и здоровее.