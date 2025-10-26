Президенту США Дональду Трампу будет очень непросто убедить арабские и мусульманские страны (Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ) выделить миллиарды долларов на восстановление сектора Газа, потому что им нужны гарантии, что конфликт не возобновится. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

13 октября лидеры США, Турции, Египта и Катара подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Представители этих стран выступили посредниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС. После этого Трамп поблагодарил арабские и мусульманские страны за их обещание выделить «огромные суммы денег» на восстановление разрушенной палестинской территории.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил, что большую часть средств на восстановление Газы представят государства Персидского залива, которые хотят, чтобы местные жители могли чувствовать себя в безопасности. От США, по его словам, в этом вопросе потребуются «постоянное наблюдение и дипломатическое участие».

Однако, как отмечает Bloomberg, на деле все может оказаться куда более сложной задачей, в первую очередь для США.

По оценке ООН, на восстановление территории Газы необходимо $70 млрд. «По моему опыту, легко пообещать финансирование, но реализовать его и вложить деньги — это нечто другое», — сказал бывший министр энергетики и планирования Иордании Ибрагим Саиф.

Кроме того, источники Bloomberg отмечают, что у стран Персидского залива есть определенные сомнения в отношении предоставления финансирования. Кроме того, есть и другие аспекты, которые следует учитывать. Например, Саудовская Аравия ограничена в возможностях из-за снижения цен на нефть, которые в этом году упали более чем на 10%.

Как рассказал Bloomberg близкий к королевскому двору саудовский писатель Али Шихаби, у Эр-Рияда «аллергия на выписывание пустых чеков, учитывая десятилетия коррупции и злоупотреблений со стороны получателей по всему арабскому и мусульманскому миру».

Собеседники агентства предполагают, что Саудовская Аравия будет опираться на решение других государств Персидского залива — Катара, ОАЭ и, возможно, Кувейта. По мнению саудовских властей, эти страны обладают большей ликвидностью для обеспечения «львиной доли финансирования сектора Газа».

При этом ОАЭ не намерены выделять средства Газе, пока не наступит «политическая ясность» в этом вопросе, ХАМАС не будет полностью ликвидирован, а палестинская администрация реорганизована, отмечается в статье. Катар, в свою очередь, хочет убедиться, что Израиль выполнит свою часть мирного соглашения, прежде чем вкладывать какие-либо деньги в восстановление территории.

Bloomberg также указывает, что Египет рассматривает Газу как свою «естественную сферу влияния» и стремится к тому, чтоб его частные компании играли ведущую роль «в финансируемой из международного бюджета реконструкции и развитии, включая газовый и энергетический секторы».

В ноябре в Египте пройдет международная конференция по восстановлению Газы, в которой примут участие страны Персидского залива. Bloomberg пишет, что вопрос финансирования будет выдвинут на первый план.