Во дворе частного дома в Новом Орлеане пара местных жителей, расчищая сухие листья и подлесок, наткнулась на старинный надгробный камень. Находка не только удивила их, но и запустила масштабное расследование, ведущее из Луизианы в Древний Рим: это оказалась могильная плита античных времен.

Антрополог Тулейнского университета Даниэлла Санторо и её муж Аарон Лоренц обнаружили мраморную плиту в марте, заметив, что высеченная на ней надпись выполнена, скорее всего, на латыни. Это открытие, описанное в публикации Новоорлеанского центра сохранения ресурсов (PRC), стало отправной точкой для международного сотрудничества учёных, правоохранительных органов и музейных работников.

Санторо сразу же обратилась к археологу Университета Нового Орлеана Д. Райану Грею и коллеге по университету — доценту кафедры классических исследований Сьюзанн Луснии. Грей, в свою очередь, направил фотографии находки австрийскому профессору Харальду Штадлеру из Инсбрукского университета, который передал их брату — специалисту по латыни.

Независимо друг от друга Лусния и Штадлер пришли к одному выводу: надгробие принадлежало римскому моряку и воину по имени Секст Конгений Вер, жившему во II веке нашей эры. Более того, описание плиты совпадало с данными о пропавшем экспонате городского музея Чивитавеккьи, расположенного недалеко от Рима.

Это совпадение стало ключом к репатриации артефакта. Лусния установила контакт с итальянским музеем, а Санторо и её команда передали надгробие в распоряжение специальной группы ФБР по борьбе с преступлениями в сфере искусства. Тем временем исследователи пытались выяснить, как двухтысячелетняя реликвия оказалась на заднем дворе в Луизиане. Судя по имеющимся данным, камень, вероятно, был вывезен из Италии в XX веке — возможно, после Второй мировой войны, когда американские войска находились на Апеннинах. Однако конкретное лицо, ответственное за перемещение артефакта, установить пока не удалось.

Дом, во дворе которого нашли надгробие, большую часть прошлого века принадлежал семье Фрэнка и Сельмы Саймон. Фрэнк, владевший оптовой обувной компанией, умер в 1945 году, а его дочери оставались собственницами недвижимости до 1991 года. Санторо и Лоренц приобрели участок лишь в 2018 году.

Первоначально исследователи предположили, что камень мог привезти сосед Саймонов — ветеран ВМС США, участвовавший во Второй мировой войне. Однако архивы Национального музея Второй мировой войны в Новом Орлеане показали, что он служил исключительно на Тихом океане, а значит, в Италии не был.

Позже Лусния побывала в музее Чивитавеккьи и выяснила, что здание было почти полностью разрушено во время союзнических бомбардировок в 1943—1944 годах. После повторного открытия в 1970 году учреждение утратило значительную часть коллекции. Опись 1954 года, в которой упоминалось надгробие Секста Конгения Вера, составлялась не по фактическому наличию экспоната, а на основе более ранних документов, что подтверждает версию о его исчезновении в послевоенном хаосе.

Хотя историки подтвердили, что американские войска действительно проходили через Чивитавеккью после освобождения Рима в июне 1944 года, исследователи не стали перебирать тысячи военных досье в поисках связи с Новым Орлеаном — слишком много неопределённостей. Грей допустил и другую версию: возможно, камень попал в руки антиквара, а затем был продан туристу в те времена, когда контроль за вывозом культурных ценностей был крайне слабым.

«Может быть, кто-то из семьи или уборщица просто использовала его как плиту для мощения двора, даже не подозревая о ценности», — предположил он.

Несмотря на отсутствие окончательных ответов, история надгробия уже стала примером того, как любопытство обычного домовладельца может привести к открытию исторически значимого артефакта. Сотрудники музея в Чивитавеккьи с нетерпением ждут возвращения своей утраченной реликвии и планируют устроить торжественную церемонию по случаю её повторного экспонирования. А пока команда Санторо продолжает поиски — в надежде восстановить полную цепочку событий, связавших древний Рим с современным Новым Орлеаном.