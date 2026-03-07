В Калифорнии заключен под стражу епископ Халдейской католической церкви, обвиняемый в трате церковных денег на услуги проституток. Как сообщило управление шерифа округа Сан-Диего, 69-летний Эмануэль Шалета, возглавляющий епархию Святого Петра Апостола, был задержан 5 марта в международном аэропорту Сан-Диего при попытке покинуть США.

Священнослужителю предъявлены обвинения по восьми эпизодам растраты, восьми случаям отмывания денег, а также одно обвинение в совершении особо тяжкого преступления в экономической сфере.

Статья об особо тяжком преступлении в экономической сфере известна в Калифорнии как закон о «замораживании и изъятии» активов. Обвинение по ней предъявляется подозреваемым во множественных мошеннических действиях или хищениях, сумма ущерба от которых превышает $100 тысяч.

Шалета содержится в центральной тюрьме Сан-Диего. Суд постановил, что его могут выпустить под залог в размере $125 тысяч, но для этого потребуется провести новое заседание. Как уточнили в окружной прокуратуре, предварительные слушания по делу священнослужителя назначены на 9 марта и пройдут в суде высшей инстанции Калифорнии в Эль-Кахоне.

Расследование в отношении епископа началось после того, как в августе 2025 года в офис шерифа обратился представитель церкви Святого Петра в Эль-Кахоне. Заявитель предоставил документы и письменные показания, указывающие на возможное хищение средств из приходской казны. После первоначальной проверки дело было передано в отдел по борьбе с мошенничеством.

Халдейский католический патриархат подтвердил, что некоторые члены епархии подали жалобы на епископа в связи с «нецелевым использованием епархиальных средств и утверждениями о ненадлежащих отношениях». В патриархате подчеркнули, что обвинения требуют тщательного и объективного расследования, до окончания которого не стоит доверять многочисленным скандальным публикациям в соцсетях.

Халдейская католическая церковь — одна из восточнокатолических церквей, сохраняющих собственный литургический обряд и многовековые традиции, восходящие к древней Церкви Востока в Месопотамии. Ее адептами являются в основном этнические ассирийцы, исторически проживавшие на территории современных Ирака, Ирана, Сирии и Турции. Из-за войн и преследований крупная их диаспора сформировалась в США, где действуют две епархии — в Детройте и Сан-Диего.

В январе Шалета подал прошение об отставке после того, как по заказу Ватикана в отношении него начали расследование по подозрению в крупных хищениях и личных проступках.

По данным католического издания The Pillar, опубликовавшего серию материалов о скандале, епископа подозревают в присвоении сотен тысяч долларов наличными из средств собора. Он пытался возместить недостачу чеками, списанными с приходского благотворительного счета.

Журналисты изучили финансовые документы, свидетельствующие о том, что арендаторы приходской собственности и другие лица по указанию Шалеты платили ему наличными, и он не вносил эти платежи в приходские учетные книги.

Помимо финансовых нарушений, расследование вскрыло и другие обстоятельства: оказалось, епископ регулярно посещал клуб Hong Kong в мексиканской Тихуане, который находится в печально известном районе красных фонарей Зона Норте и фактически является приграничным борделем.

Зона Норте (Zona Norte) — крупнейший квартал красных фонарей в Тихуане, непосредственно у границы с США. Это легализованная «зона терпимости» (zona de tolerancia) с десятками баров и стрип-клубов, которые, фактически функционируют как бордели. На прилегающих улицах процветает проституция и открытая торговля наркотиками.

Аналитический центр InSight Crime, изучающий криминальные процессы в Латинской Америке, называет это заведение «глубоко интегрированным в местную индустрию секс-услуг и торговлю людьми». Сам район Зона Норте давно находится под пристальным вниманием правоохранителей и организаций, борющихся с торговлей людьми. В прошлом клуб уже фигурировал в крупных расследованиях, касающихся секс-индустрии Тихуаны.

Частный детектив заснял автомобиль епископа на парковке для клиентов клуба. Также Шалета, по словам бывшего спецагента ФБР Уэйда Дадли, пользовался услугами трансфера, который обслуживает посетителей Hong Kong.

В материалах расследования упоминается, что Шалета имел совместный банковский счет с женщиной, работавшей секретарем в мичиганском приходе во время его службы там. Она наносила продолжительные визиты епископу в Торонто и Сан-Диего.