Президент США Дональд Трамп может применить ядерное оружие против Ирана, чтобы переломить ситуацию накануне промежуточных выборов в Конгресс. Такое предположение в интервью KP.RU сделал американист, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.

По его словам, к концу апреля истекают законные 60 суток, в течение которых глава Белого дома может вести военную операцию без одобрения парламентариев. Продлить этот срок еще на месяц можно только с согласия Конгресса, и, как отмечает эксперт, среди республиканцев растет число противников иранской кампании.

Цели конфликта, полагает Сидоров, не достигнуты: тегеранский режим не пал, ядерная и ракетная программы не остановлены, а из-за закрытия Ормузского пролива возникли перебои с поставками нефти. Рейтинг самого Трампа, по оценке аналитика, упал до минимальных значений, а цены на бензин внутри США растут. В этих условиях, считает Сидоров, нельзя исключать эскалации.

«Я не исключаю, что в последний момент он может нанести ядерный удар по Ирану, чтобы поставить яркую точку и показать всем в своем стиле — я, мол, на планете «царь горы». <…> В отношении других президентов я бы сказал, что подобное вряд ли возможно, а вот Трамп очень опасный в этом смысле человек», — заявил американист.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. Переизбираются все 435 членов палаты представителей и треть сената (33 места). Сейчас большинство в обеих палатах принадлежит республиканцам, однако, по прогнозам Сидорова, демократы могут получить до 240 мест в нижней палате.

Эксперт предсказывает, что в случае поражения республиканцев демократы попытаются объявить Трампу импичмент — в том числе по обвинению в госизмене, если удастся доказать, что война с Ираном началась в интересах другого государства. Однако квалифицированного большинства в две трети голосов в сенате, по мнению Сидорова, у демократов не будет.

Кадровые перестановки и внешняя политика

Сидоров также обратил внимание, что Трамп уже начал «зачистку» в Объединенном комитете начальников штабов. Вслед за генералами, по его словам, в отставку могут отправить министра обороны Пита Хегсета, а также директора ФБР Кэша Пателя. Поговаривают и о замене глав минторга и министерства труда.

Что касается отношений с Россией, аналитик полагает, что давление со стороны Вашингтона не прекратится, но ужесточать позицию США некуда — дальше только прямой военный конфликт, который не нужен ни одной из сторон. Кроме того, Вашингтон, по мнению Сидорова, не заинтересован в дальнейшем сближении Москвы и Пекина, поэтому ссориться с Россией невыгодно.

По Украине эксперт не исключает, что Трамп может продолжить попытки миротворчества, но демократы в случае успеха на выборах будут «ставить палки в колеса» республиканской администрации. Не исключен и вариант, при котором американский лидер потеряет интерес к посредничеству и объявит о выходе США из переговорного процесса.