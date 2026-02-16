В Эстонии возник дефицит дров на фоне продолжающихся морозов, сообщает местная телерадиокомпания ERR. Цены выросли до 75-80 евро за кубометр древесины под растопку.

ERR пишет, что население страны начало запасаться сухими дровами впрок на фоне длительных заморозков: при нынешних средних температурах одного кубометра хватает максимум на пару недель, а на всю зиму частному дому нужно около 10 кубометров дров.

Опрошенные изданием лесничие рассказывают, что предыдущие зимы в Эстонии были значительно теплее, чем в этом году, поэтому люди не уделяли внимание заготовке дров. Вместе с этим растет и стоимость электроэнергии, что делает распиловку и колку дров в промышленных масштабах экономически невыгодными.

«Нет смысла пилить и колоть дрова с помощью электричества. Я могу распилить древесину заранее бензопилой, но все равно придется колоть ее с помощью электричества. Это двигатель мощностью четыре киловатта — посчитайте сами», — рассказал житель деревни Куусалу.

По той же причине наблюдается и дефицит брикетов и пеллет (альтернатива дровам и углю) — для их производства также требуется много электроэнергии.

По данным эстонских СМИ, январь 2026 года стал одним из самых холодных за последние 25 лет. Так, среднесуточная температура в этом месяце составила -7,8 градуса, хотя обычно держалась на уровне -3,1 градуса.

В стране замерзло большинство рек и озер. Ледяные заторы вызвали наводнения в городах Пылтсамаа и Кунингакюле, а также в Нарве, где уровень воды в реке почти на три метра.

В феврале власти Эстонии разрешили проезд по ледяной дороге — замерзшему 20-километровому участку Балтийского моря между островами Сааремаа и Хийумаа.

Эстония стала одной из первых стран Евросоюза, которая решила отказаться от российского газа. Так, еще в апреле 2022 года кабмин страны заявил, что республика прекратит импорт российского топлива «в течение года».

В конце января 2026 года Евросоюз официально отказался от российского газа, включая трубопроводные поставки и сжиженный природный газ (СПГ). Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу уже в начале 2027 года, на трубопроводный — с осени того же года.

Как указано в заявлении, страны ЕС будут обязаны проверять происхождение импортируемого газа перед ввозом в Европу. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы не менее 40 млн евро для компаний или 3,5% от мирового годового оборота компании, либо 300% от суммы сделки.