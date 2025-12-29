Ближайшие дни в Москве и области будут очень холодными, особенно в ночь на 2 января, а больше всего снега выпадет 30 и 31 декабря. Об этом RTVI рассказала главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она добавила, что уже с пятницы начнется небольшое потепление.

«На этой неделе погода будет разная: в течение всей недели облачно, со снегом различной интенсивности. Мы ожидаем, что наибольшее количество осадков придется на 30 и 31 декабря, и это хорошо, потому что именно сейчас начнется вторжение холодного воздуха», — сообщила синоптик.

Позднякова уточнила, что в ночь на 30 декабря минимальная температура в Москве составит минус 7—9 градусов, по области — до минус 11 градусов. Днем в столичном регионе столбики термометров покажут от минус 6 до минус 8 градусов, сказала собеседница RTVI.

«Понижение температуры продолжится и в ночь на 31 декабря. В течение суток в столице ожидается минус 8-10 градусов, по региону — до минус 8-13 градусов. Также ожидается довольно сильный северо-западный ветер, поэтому одеваться следует теплее. Будет ощущение, что к нам поступает ледяной воздух», — заявила эксперт.

Холодно будет также в новогоднюю ночь — на 1 января, предупредила Позднякова.

«В Москве ожидается минус 13—15 градусов, в Подмосковье — до минус 18 градусов. Дневная температура 1 января — в столице от минус 9 до минус 11 градусов, в регионе — минус 9—14 градусов. Самой холодной, самой морозной обещает быть ночь на 2 января, потому что морозы [в Подмосковье] будут в пределах минус 14—19 градусов, в Москве — около минус 15—16 градусов», — сказала она.

Днем 2 января ветер сменит направление на южное, и температура в столичном регионе начнет повышаться, сообщила специалист: «Преобладающая температура в дневные часы: в Москве минус 7—9 градусов, по региону — минус 7—12 градусов».

Повышение температуры, по ее словам, продолжится 3-4 января.