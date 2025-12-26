Действие связанных с коронавирусом ограничений в Санкт-Петербурге продлено до конца 2026 года, соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов. Распоряжение на его основе сегодня, 26 декабря, опубликовало городское правительство.

Петербург остается единственным населенным пунктом в России, где антиковидные ограничения продолжают действовать после официального заявления федеральных властей о том, что пандемия коронавируса завершилась.

Согласно указу Беглова, вносятся соответствующие изменения в постановление петербургского правительства о борьбе с распространением коронавируса, выпущенное в марте 2020 года. Предыдущая редакция документа действовала до 31 декабря 2025 года, теперь срок его действия продлен до 31 декабря 2026 года.

В соответствии с этим постановлением в Петербурге запрещено проводить и посещать публичные мероприятия, организовывать спортивные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные и другие мероприятия с численностью участников более 300 человек. Исключением являются события, проведение которых согласовано с городским управлением Роспотребнадзора.

В петербургском правительстве ранее поясняли, что прекращение публикации ежедневных сводок о заболеваемости коронавирусом не является причиной для автоматической отмены антиковидных ограничений. По словам представителей Смольного, основанием для этого должно стать предписание главных государственных врачей, которого пока не поступало. При этом масочный режим в городе отменили еще в 2022 году.

Весной 2025 года лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обещал направить в Роспотребнадзор обращение с просьбой снять антикоронавирусные ограничения в Петербурге. Он отмечал, что, несмотря на действующие запреты, в городе все равно проводятся массовые мероприятия, а постановление правительства, по его мнению, может препятствовать гражданской активности.