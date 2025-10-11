На военном параде в Пхеньяне в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи власти КНДР представили новую и «самую мощную» межконтинентальную баллистическую ракету, сообщает официальное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Мероприятие также посетил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Парад состоялся в пятницу. На нем, среди прочего, были представлены различные образцы оружия КНДР, включая «единственную в мире сверхсовременную» 600-мм РСЗО, различные дальнобойные стратегические ракеты, а также ракеты класса «земля-воздух» и «земля-земля», пусковые установки БПЛА, танки «Чхонма-20» и многое другое.

Отдельно в статье упоминается новый ракетный комплекс стратегического назначения «Хвасонпхо-20» с межконтинентальной баллистической ракетой «Хвасон-20».

«Когда <…> вышла на площадь колонна МБР “Хвасонпхо-20” — могущественнейшего ядерного стратегического вооружения стратегических вооруженных сил КНДР, бурные ликования зрителей достигли апогея», — пишет ЦТАК.

Al-Jazeera пишет, что о существовании этой ракеты стало известно незадолго до парада.

Как рассказал изданию один из экспертов, «Хвасон-20» на текущий момент представляет собой «апофеоз амбиций Северной Кореи в сфере ядерного оружия большой дальности». Он не исключил, что систему могут испытать до конца 2025 года.

Как отмечает Al-Jazeera, «Хвасон-20» может поражать цели на больших расстояниях, но пока нет ясности по поводу того, какая у нее система наведения и способны ли боевые части ракеты выдерживать вход в плотные слои атмосферы. При этом эксперты не исключают, что «Хвасон-20» может быть использован для несения ядерных боеголовок.

В статье AP отмечается, что власти КНДР считают, что «Хвасон-20», хоть и не он еще и не прошел испытания, является «самой мощной системой ядерного стратегического оружия» страны.

Кроме «Хвасон-20», на параде, отмечает AP, были также представлены баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты меньшей дальности, при помощи которых, как утверждала ранее Северная Корея, Пхеньян способен наносить ядерные удары по целям в Южной Корее.

Ранее телеграм-канал «Азиатарь» (входит в сетку «Рыбаря») писал, что «Хвасон-20» является новой межконтинентальной баллистической ракетой КНДР, оснащенной твердотопливным двигателем высокой тяги, и она якобы «позволяет ударить прямо по материковой части США из Пхеньяна».

Военкор Александр Коц сообщил, что об межконтинентальной баллистической ракете «Хвасон-20» известно не очень много.

«Твердотопливная, монтируется на 11-осном колесном тягаче, с дальностью до 15 тысяч километров. Головная часть — разделяющаяся, с боевыми блоками индивидуального наведения. В период с 2023 по 2025 годы двигатель Hwasong-20 прошел восемь статических огневых испытаний. <…> В ближайшие месяцы должно состояться первое летное испытание ракеты», — отметил он.

Wall Street Journal ранее писала, что для Пхеньяна «Хвасон-20» может дать «больше рычагов влияния на любых переговорах, поскольку в радиусе действия находится материковая часть США, а твердотопливный двигатель позволяет быстрее ее развертывать и затрудняет обнаружение».