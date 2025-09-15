Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 18-летнего Максима Жмаева из Южно-Сахалинска, обвиняемого в совершении убийства 15-летней девушки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он полностью признал вину.

По версии следствия, преступление было совершено в апарт-отеле на Витебском проспекте, где между молодыми людьми возникла ссора. На фоне «личных неприязненных отношений» Жмаев нанес несовершеннолетней множество ножевых ранений — не менее 35 ударов пришлись на область правого плеча, шеи, правого глаза и затылка.

От полученных травм девушка скончалась на месте. После этого обвиняемый предпринял попытку суицида, однако врачам удалось спасти ему жизнь. Придя в сознание, молодой человек объяснил свой поступок временным помутнением рассудка.

ТАСС пишет, что о трагедии в полицию первоначально заявил администратор апарт-отеля. По данным «Фонтанки», поводом для приезда полиции в на место происшествия стал сигнал от московских правоохранителей. К ним обратился 17-летний молодой человек, заявивший, что его друг поехал в Петербург убить девушку и в подтверждение прислал фотографию тела.

Как уточнял «Подъем», подозреваемый еще до поездки рассказывал знакомым о планах мести, но его слова не восприняли всерьез, а тревогу забили лишь после получения шокирующих снимков.

Согласно информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, пара познакомилась два года назад в онлайн-игре. Летом этого года девушка разорвала отношения с молодым человеком из-за неодобрения своей матери. В день происшествия, 7 сентября, она сказала, что идет к подруге, но вечером перестала выходить на связь.