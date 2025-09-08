15-летнюю девушку, тело которой было найдено в апарт-отеле в Санкт-Петербурге, мог зарезать ее знакомый по онлайн-игре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах города.

Собеседник агентства рассказал, что, по словам матери убитой девушки, она два года назад познакомилась в онлайн-игре с 16-летним на тот момент парнем с Южного Сахалина.

«В феврале этого года девушка сказала, что они встречаются по интернету, но потом из-за того, что мать была против, они расстались», — отметил источник.

7 сентября девушка сказала родным, что пойдет на вокзал встречать подругу, а, когда вечером перестала выходить на связь, ее мать вызвала полицию.

По данным ГУ СК по Санкт-Петербургу, молодой человек пригласил школьницу в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары. После совершения убийства подозреваемый нанес себе повреждения и был госпитализирован.

Источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, на теле убитой было не менее 35 ножевых ранений.

«Подъем» пишет, что, когда школьница призналась матери, что ее парень собирается приехать в Санкт-Петербург, та высказалась категорически против, и девочка объявила, что пора расстаться.

По данным телеграм-канала, некоторое время парень преследовал девушку в соцсетях и присылал угрозы. Издание уточняет, что 31 августа он приехал в Санкт-Петербург, снял номер в апарт-отеле на Витебском проспекте и «каким-то образом» заманил туда бывшую подругу.

«Фонтанка» выяснила, что полиция приехала в апарт-отель после сообщения от столичных коллег.

«Те получили заявление от 17-летнего местного жителя. Юноша утверждал, что его друг Михаил поехал в Петербург с целью убить девушку, а позже прислал фото трупа», — отмечает издание.

«Подъем» также отмечает, что тревогу забили знакомые парня, которым он прислал кадры с места своего преступления. До поездки в Санкт-Петербург, как отмечает канал, подозреваемый говорил им о планах мести, но никто их не воспринял всерьез.