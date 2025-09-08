Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки, предположительно, ее молодым человеком. Об этом говорится в телеграм-канале ГСУ СК России по городу.

«Тело потерпевшей со множественными ножевыми ранениями нашли накануне вечером в апартаментах на Витебском проспекте», — сказано в сообщении ведомства.

При предварительном следствии установлено, что молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары.

После совершения убийства подозреваемый нанес себе повреждения и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего выясняются, ход и результаты расследования контролирует прокуратура Санкт-Петербурга, добавили в СК.

Телеграм-канал «78» пишет, что 18-летний парень и девушка были знакомы.

«Накануне вечером в полицию поступил звонок о том, что на Витебском проспекте в одном из апарт-отелей на 19-м этаже найдены тела двух человек. На месте оперативники обнаружили убитую девушку и парня без сознания», — сказано в сообщении.

Источник издания уточнил, что в полицию обращался мужчина, который рассказал, что его сыну пришло сообщение от знакомого, где он заявил о своих намерениях убить девушку в Санкт-Петербурге.