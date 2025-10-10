Бразильянка Ана Паула Велозу, которую полиция Сан-Паулу считает серийной убийцей, созналась в умерщвлении 10 собак ради определения дозировки крысиного яда для последующего заказного убийства старика. Газета Metro пишет, что пожилого мужчину «заказала» его дочь, которая познакомилась с отравительницей на учебе.

Следствие считает, что 43-летняя Мишель Пайва да Силва заплатила Ане Пауле Велозу за убийство своего отца — 65-летнего Нила Корреа да Силвы. Для выполнения заказа та подсыпала крысиный яд тербуфос в фейжоаду — традиционное бразильское рагу из фасоли и тушеного мяса. Блюдо было доставлено пенсионеру 26 апреля 2025 года под видом готовой еды из ресторана и съедено им дома в Дуки-ди-Кашиас. Через несколько часов мужчина умер в больнице.

В настоящее время его дочь и предполагаемая убийца находятся под арестом. При задержании полиция изъяла их смартфоны, в которых была обнаружена переписка с обсуждением отравления пожилого мужчины. Остатки крысиного яда нашлись при обыске в доме Велозу и в пробах, взятых из трупа Нила Корреа да Силвы после эксгумации.

Пресс-служба полиции сообщила, что на допросах Велозу созналась в убийстве десяти собак, которых отравила тем же самым ядом, чтобы отработать необходимую дозировку и узнать время до летального исхода. Проводя эти исследования, женщина, по ее собственным словам, рассчитывала получить необходимую информацию, чтобы потом представить смерть Нила Корреа да Силвы как естественную.

Труп пенсионера, захороненное на мемориальном кладбище Рио в Кордовиле, эксгумировали 9 октября для проверки на токсины и провели повторное вскрытие с экспертизой в Институте судебной медицины в центре Рио. Это решение было принято после того, как следствие связало Велозу с тремя другими смертями, причиной которых предположительно стало отравление крысиным ядом.

«Это сложное расследование. Жертвы не связаны родственными узами, но все они связаны с Аной Паулой Велозу. И доказано, что она — серийная убийца. У нас нет никаких сомнений», — рассказал журналистам начальник полиции Гуарульюса Халиссон Идейао, который возглавляет расследование.

Женщина привлекла внимание полиции после того, как сама явилась в участок и заявила об отравленном торте в университете. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что Велозу сама отравила торт и подбросила другому человеку, которого рассчитывала таким образом подставить и свалить на него ответственность за совершенные ею убийства.

«Ана Паула Велозу пришла в наш участок из-за предполагаемого отравленного торта в университете. Она подбросила этот якобы отравленный торт, чтобы попытаться обвинить третье лицо. В ходе расследования мы пришли к выводу, что Ана Паула в данном случае была не жертвой, а потенциальной серийной убийцей», — пояснил Идейао.

По тому же делу арестована и предполагаемая сообщница отравительницы — ее сестра-близнец Роберта. Следствие считает, что она оказала убийце «моральную и материальную помощь» при подготовке к покушению на Нила Корреа да Силву.

Полиция установила, что заказчица и исполнительница убийства познакомились в университете в Северной зоне Рио: они обе жили в Дуки-ди-Кашиас, изучали право на одном курсе, а после выпуска продолжили общаться. Мишель работала водителем автобуса и, как выяснили следователи, была недовольна постоянными проблемами в отношениях с пожилым отцом — настолько, что в конце концов решила его убить.

По данным следствия, за убийство женщина пообещала 4 тысячи реалов ($730), из которых фактически заплатила только 1,4 тысячи ($255), поскольку подруга ранее брала у нее деньги в долг.