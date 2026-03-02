Бывший заместитель руководителя департамента строительства публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ППК «ВСК») Минобороны Сергей Горский погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в окружении фигуранта, информацию также подтвердил источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах.

Собеседник издания охарактеризовал гибель экс-чиновника как героическую. Горский отправился в зону боевых действий в мае 2025 года. Он заключил контракт с Минобороны и служил стрелком — помощником гранатометчика в штурмовой роте. В связи с этим Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по его уголовному делу. Обвиняемого освободили из-под стражи и передали в распоряжение военного ведомства.

Уголовное дело в отношении Горского поступило в суд в феврале 2026 года. Оно стало первым в новейшей истории судов Санкт-Петербурга, где фигурировала статья 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа). Также ему вменяли получение двух взяток в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2021 году Горский, занимая должность замглавы департамента строительства ППК «ВСК», получил взятку стройматериалами и услугами на 2,2 млн рублей. Они пошли на благоустройство его участка в Подмосковье. Взамен он оказывал содействие коммерческой структуре в выполнении обязательств по договорам субподряда.

Весной-летом 2022 года на стройплощадке многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова обвиняемый предложил представителю другой компании передать ему взятку в размере 8,1 млн рублей. Деньги перевели на счета различных юрлиц за совершение в пользу взяткодателя любых необходимых действий.

Кроме того, Горского обвиняли в согласовании субподрядчику, не способному выполнять обязательства, заявок на расходование 212,4 млн рублей. Это привело к росту дебиторской задолженности ППК «ВСК» и срыву сроков выполнения оборонного госконтракта.

Как ранее сообщал «Ъ», Горский признал вину. Его задержали сотрудники ФСБ в августе 2024 года вместе с начальником строительного управления по Западному военному округу Максимом Головковым и руководителем проекта строительного управления по ЗВО Дмитрием Сюртуковым.

ППК «Военно-строительная компания» входит в структуру Военно-строительного комплекса Минобороны и занимается возведением жилья для военнослужащих, строительством микрорайонов и реконструкцией объектов. Основные заказчики — Минобороны и его подведомственные структуры.