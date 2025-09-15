Сразу две участницы популярного шоу «Пацанки» стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве. По данным RTVI, речь идет о победителе второго сезона проекта Татьяне Бурой и одной из самых ярких участниц «Пацанок» — Зарине Голубцовой. Причем последней приговор уже вынесен.

Загадочный приговор

Как стало известно RTVI, Татьяна Бурая и Зарина Голубцова были арестованы в июне и июле 2025 года соответственно. Причем дела, по которым они проходят, разные. Так, дело в отношении Голубцовой, которая фигурирует в материалах как корреспондент ООО «Постньюс», было возбуждено 18 мая 2025 года. Уже 1 июня Голубцову задержали и спустя несколько часов предъявили обвинение, а 3 июня Перовский райсуд отправил ее в СИЗО.

Вскоре после ареста обвинение Зарины Голубцовой было переквалифицировано на более тяжелую, четвертую часть статьи 159 УК. Наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. Спустя всего неделю производство по делу Голубцовой было завершено, и обвиняемая начала знакомиться с его материалами.

Расследование против Бурой началось 30 мая этого года. Оно изначально велось в отношении неустановленных лиц. Однако 4 июня самозанятую звезду «Пацанок» задержали и после предъявления обвинения в крупном мошенничестве в составе группы лиц (ч. 4 ст.159 УК) Хорошевский суд на следующий день отправил ее в СИЗО. При этом защита Бурой апеллировала к тому, что она активно способствует раскрытию преступления. Но просьбу избрать фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста суд не поддержал.

В судебных документах, с которыми ознакомился RTVI, никакой конкретики относительно предъявленных обвинений не приводится. В случае с Голубцовой речь идет о мошенничестве «в отношении представителя незащищенного слоя населения — пенсионера».

9 сентября Перовский суд Москвы вынес Голубцовой приговор. В пресс-службе суда RTVI сообщили, что он обвинительный, но отказались говорить, какое наказание было назначено, и от любых других комментариев. Судя по карточке дела, его рассмотрение заняло всего три заседания.

Уголовное дело против Бурой все еще расследуется. В сентябре райсуд в очередной раз продлил срок ее ареста. Ее адвокат Игорь Веремеев от комментариев отказался.

Кто такие Бурая и Голубцова

Татьяна Бурая и Зарина Голубцова стали известными после участия в реалити-шоу «Пацанки», которое выходит на телеканале «Пятница» с 2016 года. Создатели характеризовали его, как проект о девушках «с непростыми судьбами».

«Среди них — воспитанницы детских домов, жертвы насилия и буллинга, бывшие заключенные, дети из неблагополучных семей, секс-работницы. Почти все пацанки страдают алкогольной зависимостью. Девушки пришли на проект, чтобы измениться и начать жизнь заново», — говорится в аннотации к шоу на его странице в VK (свыше 800 тыс. подписчиков).

Уроженка Воронежа Татьяна Бурая (154 тыс. подписчиков в инстаграме*) участвовала в проекте в 2016 году и стала победительницей. Издание Кино Mail писало, что после победы в шоу Бурая «решила получить юридическое образование и навсегда простилась с прошлым». Также издание писало, что Бурая открыла собственный тату-салон в Москве.

В июне 2021 года Бурая пострадала во время потасовки с группой молодых людей в центре столицы. «У меня сотрясение, множественные ушибы мягких тканей, ссадины, синяки и со спиной точно не могу сказать что. У моей подруги кровоизлияние в мозг и огромные шишки на голове», — рассказывала Бурая телеграм-каналу «Звездач».

Зарина Голубцова родом из Якутии. До участия в «Пацанках», по ее собственным словам, имела три судимости, «в основном грабежи» и проблемы с наркотиками. «В тюрьме закончила девять классов», — говорила она в одном из интервью, утверждая, что первую судимость получила в 14 лет.

Впрочем, в постановлении суда об аресте имеется отметка, что судимости у нее отсутствуют. После шоу Голубцова влилась в светскую тусовку, а также попробовала себя в кино. В частности, снялась в эпизоде сериала «Гусар» с Гариком Харламовым. В 2025 году ожидается выход семейной комедии «Озеро времени», в которой также сыграла Голубцова.

Судя по странице в соцсетях, а также судебным документам, до ареста Голубцова работала в ООО «Постньюс» и была спецкором журнала «Звездач». В инстаграме* у Голубцовой 180 тыс. подписчиков.

