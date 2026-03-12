Российское бюро Интерпола обращалось к Аргентине с просьбой об экстрадиции отдельных россиян в рамках соглашения об экстрадиции между Буэнос-Айресом и Москвой. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Аргентины в России Энрике Феррер Виейра. При этом у дипломата нет данных о том, чтобы Аргентина кого-то высылала.

«Да, у нас есть соглашения в этой сфере. С тех пор как я приехал сюда, у нас были некоторые переговоры с представительством Интерпола в России, в Москве (Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. — Прим.RTVI), они просили об экстрадиции некоторых россиян, которые живут у нас [в Аргентине], совершают преступления в России и уезжают в Аргентину. У нас очень хорошие отношения с российскими властями в вопросах, которые касаются экстрадиции и юридических аспектов», — рассказал посол Аргентины.

Дипломат подтвердил, что у Аргентины есть легальные основания для выдачи россиян Москве.

При этом он собеседник RTVI признал, что ему неизвестно ни о случаях экстрадиции, ни о депортациях россиян.

«У меня нет никакой статистики на этот счет», — заключил Энрике Феррер Виейра.