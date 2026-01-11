Германия планирует предложить создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе в попытке ослабить напряженность диалога с США из-за их угроз аннексировать Гренландию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника.

По их словам, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж»), которая будет включать Гренландию, может стать миссия НАТО Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая год назад была запущена для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море.

Миссия «Балтийский страж» была запущена в январе 2025 года. Ее цель — защита подводной инфраструктуры Балтийского моря в связи с участившимися случаями повреждений кабелей связи и трубопроводов, пролегающих по дну. В рамках миссии страны НАТО развернули фрегаты, патрульную авиацию и морские беспилотники.

Президент США Дональд Трамп уже не раз высказывался о том, чтобы Гренландия (автономная территория Дании) стала частью Соединенных Штатов. Bloomberg отмечает, что внимание республиканца к острову еще больше усилилось после того, как 3 января американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Союзники Вашингтона опасаются, что Трамп может прибегнуть к военному захвату Гренландии.

11 января вице-канцлер Германии, а также министр финансов Ларс Клингбайль призвал США уважать суверенитет Гренландии и международное право.

«Это исключительно дело Дании и Гренландии — решать будущее Гренландии. Территориальный суверенитет и целостность должны соблюдаться. Эти принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты. Мы работаем вместе как союзники по НАТО, чтобы увеличить безопасность в Арктике, а не друг против друга», — заявил он.

Схожую позицию высказал и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Ясно, что исключительно Гренландии и Дании решать вопросы территории и суверенитета над Гренландией», — сказал он.

По данным европейских источников Financial Times, Европу очень разочаровывает отсутствие публичной реакции руководства НАТО на угрозы США в отношении Гренландии. Альянс, как отмечает газета, до сих пор не выступил с заявлением, подтверждающим территориальную целостность Дании и суверенитет острова, несмотря на заявления Трампа о готовности установить контроль над Гренландией «любым способом» даже без согласия ее жителей.

Европейские чиновники в беседе с изданием признали, что центральная роль США в НАТО ограничивает возможности для реагирования, но предупреждают: пассивная позиция может усилить у Трампа «ощущение безнаказанности» в отношениях с союзниками.

Один из них заявил, что самым главным разочарованием стало отсутствие реакции генсека альянса Марка Рютте на заявления Белого дома.

«Рютте должен был стать тем человеком, на которого Европа могла бы положиться в вопросах общения с Трампом. Но он не должен был быть таким тихим», — цитирует FT европейского чиновника.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт отказалась раскрывать детали переговоров, лишь отметив, что Рютте «тесно сотрудничает с лидерами по обе стороны Атлантики». Ситуация создала серьезную проблему для альянса, поскольку вторжение США в Гренландию означало бы прямой конфликт между союзниками и поставило бы под сомнение статью 5 о коллективной обороне. Дания отказалась от сдержанной позиции: премьер Метте Фредериксен заявила, что если США нападут на другую страну НАТО, «все остановится», включая альянс.

Между тем Politico пишет, что европейские дипломаты рассматривают возможность «горькой пилюли» — одобрения расширения роли США в Гренландии как части сделки по Украине в обмен на гарантии поддержки Киева Вашингтоном. Источники издания считают это более предпочтительным вариантом, чем выход Америки из переговорного процесса. При этом, по словам одного из собеседников Politico, серьезного военного сопротивления американцам оказать не получится — для захвата острова может хватить всего пяти вертолетов с десантом.