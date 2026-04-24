Вооруженные силы Мали (FAMa) продолжают масштабную зачистку центральных регионов страны. 23 апреля в ходе воздушной операции в регионе Мопти было уничтожено крупное убежище террористов и нейтрализовано более 60 боевиков. По данным генштаба FAMa, удар был нанесен по базе к северо-западу от города Диура.

Как рассказал RTVI корреспондент «Африканской инициативы» Максим Солопов, нынешняя активность властей в Мопти и Куликоро направлена на противодействие стратегии «экономического удушения», которую используют джихадисты. По его словам, боевики действуют преимущественно в сельской местности, пытаясь блокировать крупные центры экономической жизни с помощью террора на дорогах, уничтожения автоколонн с топливом и поборов с перевозчиков. Эксперт подчеркивает, что в условиях региона, где энергетика почти полностью зависит от дизельных генераторов, «топливная блокада» со стороны группировок является критической угрозой, которую малийским военным при поддержке российских специалистов в последнее время удается эффективно ликвидировать.

Нынешний успех военных Мали совпал со знаковым событием в дипломатической сфере: днем ранее в Москву спецбортом были доставлены геологи — россиянин Олег Грет и украинец Юрий Юров. Они провели в плену у группировок, связанных с «Аль-Каидой»*, почти два года после похищения в Нигере в июле 2024-го.

Солопов отмечает, что геологов похитили в Нигере еще в июле 2024 года, однако освобождены они были уже на территории Мали военнослужащими «Африканского корпуса» и FAMa. По его мнению, подобные похищения иностранных специалистов зачастую носят прицельный политический характер.

«Террористы таким образом посылают сигнал, что вкладываться в экономику этой страны небезопасно», — пояснил Солопов.

Журналист добавил, что для группировок сети «Джем» (JNIM*) каждый такой заложник буквально «на вес золота», и их успешное освобождение без ущерба для жертв является серьезным провалом для джихадистов.

Говоря об общей архитектуре угроз в Сахеле, он напомнил, что корни дестабилизации уходят в 2011 год, когда свержение Муаммара Каддафи в Ливии привело к росту числа радикальных формирований. Сегодня в регионе действует сеть группировок, различающихся по этническим и идеологическим признакам, включая филиалы ИГИЛ* и сепаратистское движение туарегов «Фронт освобождения Азавада». При этом Мали, Нигер и Буркина-Фасо, входящие в «Альянс государств Сахеля», сталкиваются и с новыми вызовами.

Солопов отметил, что есть свидетельства поддержки террористических групп со стороны украинских спецслужб, и это уже привело к объявлению Украины государством — спонсором терроризма в этих странах. Согласно данным эксперта, это сотрудничество фиксируется на уровне поставок БПЛА и инструктажа операторов дронов представителями ГУР МО Украины, что добавляет конфликту в Сахеле дополнительное международное измерение.

Филиалы ИГИЛ* и «Аль-Каиды»* дестабилизируют Мали, Буркина-Фасо и Нигер уже более десяти лет. Боевики закрепились на севере страны еще в 2012 году после восстания туарегов, и с тех пор зона их влияния распространилась на значительную часть региона.

*террористические организации, запрещенные в РФ