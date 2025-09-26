В России нашли, чем ответить украинским тяжелым ударным гексокоптерам «Баба Яга». Об этом пишет издание «Взгляд», приводя четыре отечественных разработки — дроны «Перун», «Кощей», «Форс» и «Гортензия».

Как сказано в публикации, у российской армии сегодня достаточно всех типов дронов, и многие из них успешно себя зарекомендовали. При этом до недавних пор ощутимым было отставание в сфере тяжелых штурмовых беспилотных бомбардировщиках вертолетного типа, так называемых гексакоптерах. Самым известным из них на Украине является «Баба Яга». Такой дрон способен нести на себе 50 кг взрывчатки, чаще всего это противотанковые мины ТМ-62, и пригоден для многоразового использования — он действует по принципу бомбардировщика. Также «Баба Яга» оснащена защитой от РЭБов и терминалами спутниковой связи Starlink.

Однако сейчас на вооружении российской армии стали появляться дроны схожего типа. Одним из них стал тяжелый дрон «Перун».

«Среди возможностей: десантирование в тыл противника, вывоз 300-х, доставка бк и снабжения, бомбардировки, беспилотная артиллерийская установка. Это работающая платформа с опытом боевого применения. Авторы проекта — бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», — писал о «Перуне» военный блогер Алексей Живов, показав видео тестирования дрона.

В сентябре 2025 года на Авдеевском направлении был замечен еще один российский дрон такого типа — «Кощей». Это электрический дрон, что дает ему преимущество — он менее шумный, чем бензиновый, может нести до шести зарядов и возвращаться на базу после нанесения ударов. Еще один дрон, Форс», способен нести на себе 15 кг нагрузки, его используют для транспортировки припасов и боекомплекта к штурмовикам. Кроме того, не так давно в зоне спецоперации появился дрон «Гортензия», особенностью которого является система гранатометных выстрелов. Его применяют, когда пехоту противника нужно накрыть «ковровой бомбардировкой».

По словам военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова, сегодня Россия уже опережает ВСУ в сфере использования тяжелых ударных дронов. «У нас есть дроны куда лучше «Бабы-яги», и их число растет», — также добавил Кнутов.

Нынешний этап боевых действий на Украине многие участники СВО называют «войной дронов», имея в виду то, что многое из того, что раньше делали не передовой различные подразделения — сегодня делается с помощью беспилотников. БПЛА задействованы как в нанесении ударов по объектам и живой силе противника, так и в штурмовых операциях, разведке, доставке на передовую медикаментов, продуктов и боеприпасов.