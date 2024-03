Американский актер австрийского происхождения и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора. Как рассказал актер, операция прошла неделю назад.

«В прошлый понедельник мне сделали операцию по установке кардиостимулятора, и я стал немного более похожим на машину», — рассказал актер в своем подкасте (цитата по Fox News).

По его словам, процедуру провели в клинике в городе Кливленд (штат Огайо). Шварценеггер отметил, что у него «все отлично».

«В понедельник мне сделали операцию, а к пятнице я уже был на большом экологическом мероприятии», — уточнил он.

Как отмечает Fox News, речь идет о конференции, которую провела Кампания за безопасную и здоровую Калифорнию (Campaign for a Safe and Healthy California) и на которой также присутствовал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

«Никто бы никогда не подумал, что я начал неделю с операции», — добавил Шварценеггер.

У 76-летнего Арнольда Шварценеггера врожденный порок сердца. Первую операцию он перенес в 1997 году, когда ему заменили клапан легочной артерии, повторная операция потребовалась в 2018 году. В 2020 году, спустя 23 года после первой операции, Шварценеггер перенес операцию по установке нового аортального клапана.