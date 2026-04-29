В Малаге задержан 25-летний фальшивомонетчик, который рассылал по почте поддельные евро клиентам по всей Европе, сообщает El Pais 29 апреля. Молодой человек, названный следователями «перфекционистом», открыл магазин в даркнете и за два года отправил более 500 заказов в 20 стран, получая восторженные отзывы.

Арест был проведен еще 3 марта в столице Коста-дель-Соль, после того как полиция Австрии выявила одного из клиентов подпольного торговца и передала информацию испанским коллегам, но пресс-релиз об этом опубликовали только сейчас.

При обыске в доме задержанного изъяли 30 тысяч евро фальшивыми купюрами номиналом 20, 50 и 100 евро, а также криптовалюту на сумму около 150 тысяч евро в системе Monero — цифровой валюте, обеспечивающей повышенную анонимность платежей и затрудняющей отслеживание транзакций.

«Чем выше качество, тем выше цена», — отмечают источники в полиции.

По их оценкам, стандартная поддельная банкнота в 50 евро могла стоить 30 евро, а за улучшенную версию с более качественной имитацией защиты покупатели платили до 40 евро.

Свои посылки злоумышленник отправлял под разными именами, вел скромный образ жизни, не делал лишних трат и не привлекал к себе внимания — в отличие от многих других фигурантов аналогичных дел.

Уровень технической оснащенности подпольной мастерской поразил даже опытных следователей. В распоряжении молодого человека были две гильотины для резки бумаги, ручные прессы, голографическая фольга трех видов, рельефные штампы для имитации водяных знаков, а также специальная краска OVI, меняющая цвет в зависимости от угла обзора — именно такая используется на большинстве современных банкнот.

«Он заказал два металлических приспособления для перфорации защитного окна на банкнотах в 20 и 50 евро, чтобы затем наклеить туда фольгу, имитирующую этот элемент защиты», — рассказали в полиции, подчеркивая «поразительный перфекционизм», с которым фальшивомонетчик подходил к своему делу.

В расследовании, помимо испанской полиции и ее австрийских коллег, участвовали Налоговое агентство Испании и Европол. Теперь европейское координационное ведомство оповестит правоохранительные органы стран, куда попали фальшивки — Германии, Франции, Сербии и других, — чтобы установить покупателей, которым грозят обвинения в распространении поддельной валюты.

Один из заказов, кстати, не успел покинуть Испанию: его забрал молодой человек, арестованный в начале года в Мадриде. Именно он в ходе следствия указал на сайт малагского фальшивомонетчика как место покупки поддельных банкнот.