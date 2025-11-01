2 ноября 2025 года Православная церковь чтит память двух святых с именем Артемий: великомученика Артемия Антиохийского и праведного отрока Артемия Веркольского. В народной традиции этот день известен как Артемьев день — время подведения осенних итогов и подготовки к зиме.

Историческая основа праздника

Великомученик Артемий Антиохийский (IV век) — римский военачальник, сподвижник императора Константина Великого. После прихода к власти Юлиана Отступника, возрождавшего язычество, Артемий открыто выступил в защиту христиан. За это его подвергли жестоким пыткам и казнили. Церковь почитает его как исповедника веры и покровителя воинов.

Праведный отрок Артемий Веркольский (XVI век) — мальчик из крестьянской семьи, погибший в 12‑летнем возрасте от удара молнии. Через 32 года после смерти его мощи были обретены нетленными и стали источником чудес. С тех пор он считается небесным заступником детей и целителем от различных недугов.

Как праздновали на Руси

Артемьев день знаменовал завершение осенних работ и переход к зимнему укладу жизни. Традиции сочетали церковные обряды и народные поверья:

Утренняя молитва

В храмах служили молебны в честь святых.

Особую молитву возносили за воинов и защитников Отечества — в память о военном прошлом великомученика Артемия.

Родители просили у праведного Артемия здоровья для детей.

Домашние заботы

Хозяйки квасили капусту — считалось, что заготовленная 2 ноября, она будет хрустящей и не испортится до весны.

Мужчины проверяли и чинили заборы, двери, окна — чтобы «запереть» тепло и достаток в доме.

Наводили порядок в сараях и амбарах, готовя их к хранению зимних запасов.

Стол в Артемьев день

Главным блюдом были щи и пироги с квашеной капустой.

Подавали рыбные и грибные кушанья — мясо в этот день не ели (день не относится к сплошным седмицам).

На столе обязательно присутствовал хлеб — символ благополучия.

Народные обычаи и приметы

—Защита дома. В деревнях обходили жилище с зажженной свечой, читая молитвы — чтобы изгнать «нечистое» и уберечь семью от болезней.

-Помощь нуждающимся. Подавали милостыню путникам и беднякам: отказ считался дурной приметой.

-Осторожность с детьми. Родителям советовали не оставлять малышей без присмотра — в память о юном Артемии Веркольском.

Приметы о погоде:

-Если 2 ноября выпал снег — зима будет мягкой.

-Ветер с юга — к теплой зиме.

-Иней на деревьях — к морозным декабрю и январю.

Что нельзя делать в Артемьев день

—Ссориться и ругаться — конфликты в этот день сулили долгую размолвку.

-Начинать новые дела — считалось, что они не принесут успеха.

-Выбивать постели и выносить вещи из дома — чтобы не «вытрясти» удачу.

-Смотреть на улетающих птиц — по поверью, вместе с ними могут «улететь» деньги и счастье.

-Работать после заката — вечер посвящали молитве и семейному ужину.

Современное значение

Сегодня Артемьев день — это не только церковный праздник, но и напоминание о связи времён. Традиции бережного отношения к дому, заботы о близких и благодарности за урожай остаются актуальными. В храмах по‑прежнему служат молебны, а многие семьи сохраняют обычай готовить блюда из квашеной капусты, объединяя поколения вокруг общих ценностей.