Американский пилотируемый космический корабль «Орион» (Orion) с четырьмя астронавтами на борту, совершивший первый за более чем 50 лет облет Луны в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II), успешно приводнился в Тихом океане. Об этом сообщило NASA.

Командный модуль корабля после схождения с орбиты осуществил с помощью парашютной системы мягкое приводнение у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего в субботу, 11 апреля, в 03:07 мск. Затем спасатели извлекли экипаж. После приводнения они на вертолетах MH-60 Seahawk были доставлены на борт корабля ВМС США USS John P. Murtha, где их приветствовал глава NASA Джаред Айзекман.

Члены экипажа после первичного медицинского обследования будут перевезены на берег и оттуда на самолете отправлены в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Все четверо после возвращения на Землю чувствуют себя хорошо, сообщило NASA.

Корабль «Орион» с четырьмя астронавтами на борту — американцами Ридом Вайсманом, Кристиной Кук и Виктором Гловером, а также канадцем Джереми Хансенон — был запущен к Луне в ночь на 2 апреля мск. Продолжительность полета к спутнику Земли и обратно составила около 10 дней. За это время корабль в общей сложности пролетел 1 млн 118 тыс. км.

6 апреля «Орион» достиг максимального удаления от Земли — 406 771 км. Непосредственно облет Луны занял около семи часов, за это время были проведены научные исследования и фотографирование объектов на ее поверхности. Во время максимального сближения корабль находился на расстоянии 6 тыс. 550 км от лунной поверхности.

Впервые астронавты исследовали обратную сторону Луны с более высокой и широкой точки обзора, чем предыдущие американские миссии «Аполлонов». Они стали свидетелями падения метеоритов на лунную поверхность, а также наблюдали солнечное затмение.

Успех «Артемиды-2» позволяет NASA начать подготовку к полету по программе «Артемида-3», запланированному на 2027 год. В ходе него на низкой околоземной орбите будет отрабатываться стыковка и взаимодействие «Ориона» с посадочными лунными модулями.