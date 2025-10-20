Снаряд, который показательно выпустили во время празднования 250-летия Корпуса морской пехоты (КМП) США, раньше времени взорвался над магистралью в Калифорнии. По этой трассе проезжали патрульные, сопровождавшие до того вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на отчет патрульной службы.

Накануне мероприятий в честь юбилея КМП 18 октября вице-президент Джей Ди Вэнс и военный министр Пит Хэгсет посетили военную базу на севере округа Сан-Диего, чтобы посмотреть на выступления морпехов. Когда военные производили показательные выстрелы 155-миллиметровыми снарядами из гаубиц, один из боеприпасов преждевременно разорвался над трассой Interstate 5, которая соединяет Сан-Диего и Лос-Анджелес.

На автомагистрали стояли машины из сопровождения вице-президента. Два сотрудника полиции рассказали NYT, что осколки разорвавшегося снаряда задели автомобиль и мотоцикл из кортежа Вэнса. Согласно отчету дорожно-патрульной службы Калифорнии (CHP), выстрелы производили с пляжа Уайт-Бич примерно в километре от дороги с машинами из сопровождения вице-президента. Огонь открыли в 13:46, а дорожное движение было заблокировано за полчаса — в 13:15.

Очевидцы утверждают, что размер осколков достигал 5 сантиметров и оставил небольшую вмятину на капоте одного из автомобилей. По данным CHP, никто не пострадал. В службе также заявили, что проведут расследование инцидента.

«Это необычный и тревожный инцидент. На действующей автостраде крайне редко проводятся какие-либо учения с боевой стрельбой. Как морпех, я испытываю огромное уважение к нашим военным, но моей главной обязанностью является обеспечение безопасности жителей Калифорнии и офицеров, которые их защищают», — рассказал глава одного из отделов CHP Тони Коронадо.

Накануне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился закрыть 27 километров автомагистрали из-за мероприятий. NYT уточняет, что ежедневно там проезжают 80 тыс. человек, а также перевозят грузы на среднюю сумму около $94 млн.

Однако он возражал против того, чтобы военные стреляли над оживленной проезжей частью. За день до произошедшего глава штата назвал мероприятия «абсурдной демонстрацией силы».

«Стрелять боевыми патронами над оживленным шоссе не просто неправильно — это опасно. Использование наших военных для запугивания людей, с которыми вы не согласны, — это не проявление силы, это безрассудно, это неуважительно и недостойно», — написал Ньюсом в X.

В КМР заявили, что в учениях или показательных выстрелах артиллерии нет ничего необычного или небезопасного. В ответ на слова губернатора Калифорнии представитель вице-президента Уильям Мартин сказал, что «если Гэвин Ньюсом хочет выступить против учений, которые делают наши Вооруженные силы самой смертоносной боевой силой в мире, то он может действовать спокойно».