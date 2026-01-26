После 50 лет боли в суставах становятся частой жалобой. Чаще всего за ними стоят артроз и артрит, и хотя на первый взгляд симптомы могут быть похожи, это разные заболевания — с разными причинами и подходами к лечению.
Артроз — это постепенное изнашивание суставного хряща. С возрастом хрящ теряет упругость, а кости начинают тереться друг о друга. Основные признаки артроза:
- Боль усиливается к концу дня или после нагрузки,
- Скованность суставов (обычно 10—15 минут) после длительного покоя,
- Хруст или щелчки при движении,
- Чаще поражаются колени, тазобедренные суставы и мелкие суставы рук.
Артроз не связан с системным воспалением. Это механическая проблема, и первые шаги — снижение нагрузки на суставы, поддерживающая гимнастика, контроль веса и удобная обувь. Врач может назначить обезболивающие и противовоспалительные средства, физиотерапию или, в тяжелых случаях, хирургическое вмешательство.
Артрит — это воспаление сустава, которое может быть вызвано аутоиммунными процессами, инфекцией или другими причинами. Признаки артрита:
- Боль чаще возникает в покое или ночью,
- Опухание, покраснение, ощущение тепла в суставе,
- Длительная утренняя скованность — более 30—60 минут,
- Симметричное поражение суставов (часто при ревматоидном артрите).
Артрит — системное заболевание, и лечение подбирается индивидуально после осмотра, анализов крови и визуализации (УЗИ или МРТ). Оно может включать противовоспалительные препараты, физиотерапию или специальные средства для контроля иммунного ответа.
Когда стоит обратиться к врачу:
- Боль мешает повседневной жизни или усиливается,
- Сустав опух, покраснел или ощущается тепло,
- Утренняя скованность не проходит дольше 20—30 минут,
- Появились общие симптомы: слабость, температура, снижение веса.
В домашних условиях полезно:
- Снижать нагрузку на больной сустав (короткие прогулки, ортез или трость),
- Делать легкую гимнастику для поддержания подвижности,
- Контролировать вес, чтобы уменьшить давление на суставы.
Главный принцип после 50 лет: не откладывать визит к врачу. Чем раньше специалист сможет поставить диагноз и подобрать индивидуальное лечение, тем выше шанс сохранить подвижность и качество жизни.