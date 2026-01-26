После 50 лет боли в суставах становятся частой жалобой. Чаще всего за ними стоят артроз и артрит, и хотя на первый взгляд симптомы могут быть похожи, это разные заболевания — с разными причинами и подходами к лечению.

Артроз — это постепенное изнашивание суставного хряща. С возрастом хрящ теряет упругость, а кости начинают тереться друг о друга. Основные признаки артроза:

Боль усиливается к концу дня или после нагрузки,

Скованность суставов (обычно 10—15 минут) после длительного покоя,

Хруст или щелчки при движении,

Чаще поражаются колени, тазобедренные суставы и мелкие суставы рук.

Артроз не связан с системным воспалением. Это механическая проблема, и первые шаги — снижение нагрузки на суставы, поддерживающая гимнастика, контроль веса и удобная обувь. Врач может назначить обезболивающие и противовоспалительные средства, физиотерапию или, в тяжелых случаях, хирургическое вмешательство.

Артрит — это воспаление сустава, которое может быть вызвано аутоиммунными процессами, инфекцией или другими причинами. Признаки артрита:

Боль чаще возникает в покое или ночью,

Опухание, покраснение, ощущение тепла в суставе,

Длительная утренняя скованность — более 30—60 минут,

Симметричное поражение суставов (часто при ревматоидном артрите).

Артрит — системное заболевание, и лечение подбирается индивидуально после осмотра, анализов крови и визуализации (УЗИ или МРТ). Оно может включать противовоспалительные препараты, физиотерапию или специальные средства для контроля иммунного ответа.

Когда стоит обратиться к врачу:

Боль мешает повседневной жизни или усиливается,

Сустав опух, покраснел или ощущается тепло,

Утренняя скованность не проходит дольше 20—30 минут,

Появились общие симптомы: слабость, температура, снижение веса.

В домашних условиях полезно:

Снижать нагрузку на больной сустав (короткие прогулки, ортез или трость),

Делать легкую гимнастику для поддержания подвижности,

Контролировать вес, чтобы уменьшить давление на суставы.

Главный принцип после 50 лет: не откладывать визит к врачу. Чем раньше специалист сможет поставить диагноз и подобрать индивидуальное лечение, тем выше шанс сохранить подвижность и качество жизни.