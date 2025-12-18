Слово «ассертивность» в последние годы звучит повсюду — на бизнес-тренингах, курсах HR и в блогах о личной эффективности. Но за популярным термином скрывается простой и крайне важный навык: способность честно и уважительно выражать свое мнение и отстаивать свои границы, не ущемляя права других.

В современном мире, где многозадачность и постоянные изменения стали нормой, ассертивность перестала быть «дополнением» к профессиональным компетенциям. Она превращается в жизненную необходимость. Человек, который умеет говорить «нет» без чувства вины и обсуждать трудные вопросы спокойно, работает эффективнее и не сгорает эмоционально.

Многие путают ассертивность с агрессией или напористостью. Но это не одно и то же. Агрессивный сотрудник кричит или давит, разрушая отношения в команде, а пассивный — молчит, даже если считает, что что-то неправильно, и внутри накапливает раздражение и стресс. Ассертивный человек говорит прямо, но уважительно: выражает свое мнение, объясняет, почему важно его учитывать, и при этом слушает других.

Развивать этот навык можно постепенно. Начните с простого — высказывайте свое мнение в безопасной среде, с друзьями или коллегами, которым доверяете. Учитесь использовать «я-высказывания», например: «Мне важно, чтобы мы успевали по плану» вместо «Ты постоянно опаздываешь». Практикуйте границы: спокойно говорите «нет», когда это действительно необходимо, и следите за тем, как это воспринимают окружающие. Постепенно вы заметите, что трудные разговоры перестанут быть источником стресса, а превратятся в инструмент для решения проблем.

Ассертивность помогает не только отстаивать себя, но и строить здоровые отношения с коллегами и близкими. Она уменьшает риск выгорания, повышает уверенность и делает взаимодействие продуктивным. Таким образом, это не просто модное слово или тема для тренинга, а жизненная необходимость, без которой сложно сохранять баланс и эффективность в современном мире.