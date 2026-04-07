Экипаж миссии «Артемида-2», который в настоящее время совершает 10-дневное путешествие вокруг Луны на космическом корабле Orion, успел посмотреть фильм «Проект „Конец света“» (Project Hail Mary) еще до старта. Астронавты Джереми Хансен, Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох получили доступ к просмотру во время карантина. Об этом сообщает Variety.

«Нам очень повезло. Мы посмотрели „Конец света“, когда были на карантине, — рассказал Хансен. — Это был настоящий подарок — нам прислали ссылку, и мы посмотрели фильм дома с семьями, готовясь к собственному космическому приключению».

Главную роль в фильме, который вышел в мировой прокат 20 марта, исполнил Райан Гослинг. Он играет школьного учителя естественных наук и молекулярного биолога Райланда Грейса, которому предстоит спасти человечество. Хансен высоко оценил работу актера: «Искусство имитирует науку, и наоборот, так кажется. Он [Райан Гослинг] отлично справился. Приятно видеть, как люди действительно вживаются в такие роли».

Перед стартом миссии Гослинг записал для астронавтов видео с пожеланиями удачи. Возвращение экипажа на Землю запланировано на 10 апреля у побережья Сан-Диего.

Фильм «Проект „Конец света“», снятый по одноименному роману-бестселлеру Энди Вейра 2021 года, собрал в мировом прокате более 420 миллионов долларов. В России официально фильм не демонстрируют, однако в некоторых кинотеатрах картину показывают «параллельным прокатом».

В ночь на 2 апреля американский космический корабль «Орион» с четырьмя астронавтами стартовал к Луне в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II). Это первая за более чем 50 лет пилотируемая миссия к спутнику Земли. «Орион» должен совершить один виток вокруг Луны. Как ожидается, корабль пролетит на расстоянии 7,5 тыс. км от лунной поверхности и вернется на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит 10 дней.