Вслед за загадочным шестиугольником вокруг северного полюса Сатурна астрономы обнаружили не менее удивительную десятиугольную структуру на южном. Она менее стабильна и образовалась лишь несколько лет назад, считают авторы открытия, опубликованного в журнале Science Advances.

Одной из уникальных для планет Солнечной системы особенностей Сатурна является шестиугольный вихрь в северном полярном регионе, сначала обнаруженный аппаратами Voyager, затем подтвержденный зондом Cassini и космическим телескопом имени Хаббла. Этот шестиугольник устойчив, а движущийся с запада на восток вихрь, связанный с ним, простирается вглубь атмосферы на расстояние до 600 километров. Ученые давно предполагали, что аналогичное образование может присутствовать и вокруг южного полюса планеты. Однако из-за наклона орбиты Сатурна наблюдение его южных областей было невозможно с середины 2012 до осени 2023 года.

В октябре 2023 года ученые под руководством Агустина Санчес-Лавеги из Инженерной школы при университете Страны Басков на снимках телескопа Хаббла впервые заметили десятиугольную структуру вокруг южного полюса планеты на широте примерно 63 градуса. Это открытие, хотя и с меньшим контрастом, было повторено уже в августе 2024 года, а также в августе и сентябре 2025 года, а затем — и наземными наблюдениями, на которых были четко видны отдельные углы десятиугольника. Измерения показали, что период вращения структуры составляет порядка 10,5 часа.

«Десятиугольник не существовал в предыдущий сатурнианский год, и похоже, он развился с 2023 по 2025 год, в отличие от стабильного и неизменного шестиугольника… Это указывает на то, что десятиугольник — волна, возникающая из-за динамической нестабильности джета, развивающейся в верхнем погодном слое», — говорят ученые. В попытках понять природу структуры они использовали так называемую модель мелкой воды для расчетов течения жидкостей и газов.

«Свойства движения десятиугольника указывают на наличие сложного динамического поведения, никогда не наблюдавшегося в шестиугольнике, что требует внимания в будущих наблюдениях», — считают ученые.