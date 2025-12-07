В Ангарске в результате аварии на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-9) в 1,5 тыс. домов снизили температуру в батареях. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В городе, где сейчас ниже 15 градусов мороза, ввели режим повышенной готовности. Обсуждается вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение.

«На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах», — отметил он.

Кобзев отметил, что аварийные бригады приступили к вводу резервного котла. По данным Байкальской энергетической компании, температура должна была нормализоваться к полуночи (в Ангарске разница во времени с Москвой составляет пять часов, на момент написания материала там около 2 ночи).

Также планируется ввести в работу еще два котла, чтобы «выйти на пиковые режимы до вторника», сообщил губернатор. Это обусловлено тем, что 9 декабря в Ангарске ожидается похолодание.

По словам главы региона, за температурой в детсадах, школах и учреждениях допобразования постоянно следят сотрудники управления образования. В понедельник, 8 декабря, по результатам обстановки будет приниматься решение об иных мерах реагирования, отметил Кобзев.

«За последние годы это первая нештатная ситуация на генерирующем источнике теплоснабжения Ангарска. Топливом ТЭЦ-9 обеспечена», — сообщил он.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Ранее мэр Ангарска Сергей Петров провел экстренное совещание с энергетиками, прокуратурой и экстренными службами. Он сообщил, что ремонт на ТЭЦ продлится до 11 декабря. На это время, как отметил Петров, планируется задействовать третий котел.

«После его ввода в рабочий режим температура в подающей линии частично поднимется», — объяснил градоначальник.

Петров подчеркнул, что на устранении аварии в круглосуточном режиме задействованы 50 человек. С понедельника, по его словам, будут привлечены специалисты дополнительно. Кроме того 8 декабря будет решаться вопрос о переводе школьников на дистанционное обучение в связи с обстановкой.

Мэр рассказал, что в городе ведется запуск дополнительных котлоагрегатов. Он объяснил, что это позволит повысить параметры подаваемого тепла.

В комментариях под постом Петрова жители выразили недовольство и пожаловались на холодные батареи. Они пишут, что температура в домах составляет всего 15-17 градусов тепла, у некоторых людей нет и света. По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 8 декабря минимальная температура ночью в Ангарске составит -16 градусов, а в ночь на 9-е она опустится до минус 30. Днем во вторник ожидаются 20-градусные морозы.