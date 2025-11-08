Экскурсионный автобус с российскими туристами перевернулся и упал с холма в Таиланде. ДТП произошло по пути к водопаду Сай Йок в провинции Канчанабури, куда россияне ехали в рамках популярного тура «Река Квай». По данным Mash, из 11 пострадавших граждан РФ двое находятся в «очень тяжелом» состоянии.

Информацию об аварии подтверждает ТАСС со ссылкой на туристическую полицию Таиланда. По словам ее представителей, все 11 пострадавших были госпитализированы, некоторые — с тяжелыми травмами. Российское посольство сообщило агентству, что выясняет обстоятельства случившегося.

Mash уточняет, что двое пострадавших в тяжелом состоянии находятся в госпитале Канчанабури, еще двое получили травмы средней степени тяжести, а семерым медики оказали первую помощь на месте и разместили в ближайшем отеле в Лум-Сумском районе.

По данным телеграм-канала, среди пострадавших — трое мужчин в возрасте от 45 до 52 лет, 27-летний молодой человек и четыре девушки в возрасте от 20 до 30 лет.

Напомним, в апреле 2025 года в ДТП с участием автобуса и грузовика неподалеку от Бангкока погибли семь человек и пострадали еще 30.

В феврале на востоке Таиланда в провинции Прачинабури (120 км от Бангкока) экскурсионный автобус с 47 туристами попал в аварию. В результате погибли 18 человек, около 20 пострадали.

В январе на въезде в тайский курортный город Паттайя произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилось 42 российских туристов. Водитель потерял управление и врезался в легковушку, а после удара автобус отбросило в бетонный отбойник. Травмы различной степени тяжести получили 27 россиян, им потребовалась медицинская помощь.