20 человек погибли при столкновении частного автобуса и мотоцикла в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Местная полиция начала расследование, сообщает Hindustan Times.

По данным издания, ДТП произошло рано утром между Бангалором и Хайдарабадом. Автобус компании Kaveri Travels врезался в мотоцикл, в результате чего частный транспорт загорелся, отмечает Hindustan Times.

«Двухколесный транспорт застрял под автобусом и попал в топливный бак, что привело к немедленному взрыву и быстрому распространению пламени по всему транспортному средству», — уточнили в местной полиции, а также сообщили о начале расследования причин аварии.

Издание подчеркивает, что всего в автобусе находился 41 пассажир, все они на момент аварии «крепко спали». 20 человек погибли, еще 21 пострадал, их госпитализировали, добавляет Hindustan Times.

Некоторые пассажиры выбрались из горящего автобуса самостоятельно, других спасли местные жители, которые услышали крики о помощи. Как сообщает Hindustan Times, к приезду пожарных автобус «сгорел до тла».

Как отмечает Times of India, пожар вспыхнул за считанные минуты.

«В результате чего пассажиры оказались заблокированы внутри, и многие сгорели заживо», — пишет издание.

При этом Daily Mail приводит другие цифры. По данным издания, погибли 25 человек из 44.

Hindustan Times отмечает, что водитель автобуса скрылся с места ДТП, правоохранители начали его поиски.

На ситуацию отреагировали премьер-министр Индии Нарендра Моди и администрация штата Андхра-Прадеш. Они выразили соболезнования семьям погибших.

«Я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших и молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших», — сказал Моди.

Ранее в Уганде столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего погибли 46 человек. Отмечается, что водители автобусов пытались одновременно обогнать другие автомобили, которые также попали в аварию.