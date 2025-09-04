В берлинском районе Веддинг автомобиль въехал в толпу людей с детьми, есть пострадавшие. Об этом пишет Bild.

Авария произошла около 13:10 по местному времени (14:10 мск). Автомобиль BMW при повороте въехал в толпу детей в возрасте 7-8 лет. По данным Bild, всего было 15 несовершеннолетних, из них трое получили легкие травмы. Их доставили в ближайшую больницу.

Серьезные травмы получила воспитательница, ее также госпитализировали. Водитель BMW не пострадал, его допрашивает полиция. У автомобиля в результате происшествия повреждена левая фара. На месте работают правоохранители и пожарные.

В конце мая автомобиль въехал в толпу фанатов футбольного клуба Ливерпуль, которые пришли на парад в честь победы команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Мероприятие проходило в одноименном городе Великобритании.

В результате ДТП пострадали не менее 17 человек. Очевидица произошедшего рассказывала Sky News, что после столкновения участники парада бросились преследовать машину и пытались разбить ее, но их остановили полицейские.

После произошедшего был задержан 53-летний британец, проживающий в Ливерпуле. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что произошедшее ужасает, и выразил сочувствие пострадавшим.