Автомобиль въехал в группу людей в центре Лейпцига, сообщает Radio Leipzig 4 мая. По предварительным данным, погибли два человека, более 20 пострадали. Водитель задержан.

Инцидент произошел на торговой улице Гриммаишештрассе, которая соединяет крупнейшую центральную площадь Августусплатц с рыночной площадью Марктплатц. По словам очевидцев, внедорожник Volkswagen, в котором находился один человек, на высокой скорости проехал через пешеходную зону.

По данным полиции, в результате наезда два человека погибли. Еще 22 человека пострадали: двое получили тяжелые травмы, их доставили в реанимацию, у остальных 20 — менее серьезные травмы.

Позже в полиции заявили, что водитель автомобиля задержан и «больше не представляет угрозы». Его мотивы пока не называются. Bild пишет, что во время задержания водитель выглядел психически нестабильным и вел себя неадекватно.

Место происшествия оцеплено полицией. На месте находятся десятки машин скорой помощи, также задействованы два санитарных вертолета.