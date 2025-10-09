Певец Ефрем Амирамов умер в возрасте 69 лет в реанимации больницы в Нальчике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя клинической больницы.

«Амирамов находился в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, только что он скончался», — заявил он.

По словам собеседника агентства, Амирамов тяжело болел в последние годы. Как уточняет телеграм-канал Mash, исполнитель ранее был госпитализирован из-за сепсиса. Врачи пытались спасти его жизнь, установив специальные дренажные трубки с целью удаления жидкости из ран и тканей.

В 2022 году Амирамов перенес два инфаркта и инсульт. Его родственница отвезла артиста на реабилитацию в Израиль, после чего он периодически возвращался с супругой в родной Нальчик с концертами. В последний раз он вышел на сцену три недели назад после длительного перерыва.

Ефрем Амирамов родился 11 апреля 1956 года в Нальчике в семье балетмейстера, директора Государственного Карачаевского ансамбля песни и пляски. В 1970 году он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, самостоятельно научился играть на семиструнной гитаре. В 13 лет собрал вместе с одноклассниками группу «Джины», в репертуар которой входили песни авторства Амирамова.

После окончания школы предпринял попытку поступить на актерское отделение во ВГИК, однако после неудачи на экзаменах стал студентом финансово-экономического факультета Ростовского института народного хозяйства, откуда в 1977 году был распределен на работу в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.

В 1987 году записал несколько песен для несостоявшейся постановки театра «Ленком». В 1990 году вышел первый альбом Амирамова «Последний дебют», песни из которого попали в хит-парад газеты «Смена» в разделе «Городской романс».

В 1991 году Амирамов записал свой главный хит «Молодая», на которую снял клип режиссер Игорь Песоцкий. В 1995 году вместе с группой «Неприкосновенный запас» выступил на сцене Кремлевского дворца, а в 1996 году стал вести передачу «В рабочий полдень» телеканала ВГТРК «Российские университеты». В 2009 году выпустил книгу «Все так! или Истерика», куда вошли стихи и тексты песен.