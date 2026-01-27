Обвинения в адрес актера Владимира Епифанцева о том, что он высказывался против России или СВО, — это полная ерунда и попытка устроить «пиар» за его счет. Об этом в беседе с RTVI заявил режиссер и продюсер сериала «Позывной “Альфа”» Иван Архипов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с изданием «Абзац» сообщил, что проект «Позывной “Альфа”» нужно убрать с платформ из-за участия в нем Епифанцева, который сыграл полковника ФСБ Енисея. Активист обвинил актера в дискредитации страны и высказываниях против СВО, назвав его представителем «пятой колонны, которая несет нетрадиционные ценности». По его мнению, артист не заслуживает сниматься в таких фильмах и должен поехать в зону проведения СВО. «Пусть покажет себя. Пока он показывает только раскол в обществе», — заявил Бородин. Он также пообещал обратиться в Минкульт РФ с требованием убрать сериал со всех платформ.

«Во-первых, это все полная ерунда. Никогда он ничего такого не высказывал. Епифанцев никогда ни про СВО, ни про Россию плохого не говорил. Есть только куча смонтированного вранья в интернете. Он никогда не был ни против России, ни против страны, и никогда не высказывался против СВО, ничего плохого не говорил. Поэтому все эти обращения — это просто кто-то хочет пиариться за его счет. Не более того», — сказал Архипов в беседе с RTVI.

Режиссер также не согласился с идеей существования «пятой колонны» в стране, назвав это ерундой. Он добавил, что «дискредитацией действительно занимаются те, кто больше всех кричит».

Архипов также рассказал, что это был его первый опыт работы с Епифанцевым и тот показал себя только с хорошей стороны.

«Он очень ответственно приходил на тренировки и общался с офицерами. И я могу сказать, что он великолепный актер, очень хорошо играет. Да, может быть, где-то хайп на его имени делали из-за каких-то неправильных высказываний, с которыми, может быть, я тоже не согласен. Особенно про грибы или еще про что-то. Есть такие моменты. Но актер он великолепный. С ним одно удовольствие работать», — подчеркнул кинодеятель.

Сам Епифанцев в комментарии RTVI заявил, что не слышал ничего об обвинениях в свой адрес и не знает, с чем связаны озвученные Бородиным претензии: «Я даже не знаю про это ничего. Не читаю ничего такого, никаких “Абзацев”».

Владимир Епифанцев — российский актер театра и кино, режиссер, родился 8 сентября 1971 года в Москве в актерской семье. Его отец — советский актер Георгий Епифанцев (1939-1992), известный по фильмам «Угрюм-река», «С любимыми не расставайтесь» и «Фома Гордеев», погибший в 1992 году. Владимир окончил Школу-студию МХАТ и начал актерскую карьеру в 1990-е годы.

Широкую известность Епифанцеву принесла роль «Братишки» в культовом артхаусном фильме «Зеленый слоник» (1999), ставшем интернет-мемом. Позже он сыграл главную роль Вавилена Татарского в экранизации романа Виктора Пелевина «Generation П». Помимо актерской работы, Епифанцев занимается режиссурой и продюсированием, снялся в десятках телесериалов и кинофильмов, а также ставил спектакли и снимался в различных шоу, например, «Король ринга».