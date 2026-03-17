Суд присяжных в США признал виновной в убийстве многодетную мать из штата Юта Кури Ричинс, которая после смерти мужа написала детскую книгу о переживании утраты. Об этом сообщает «Би-би-си».

Кури Ричинс работала агентом по недвижимости. В марте 2022 года, отмечая сделку по продаже дома, женщина приготовила своему мужу Эрику коктейль с водкой. Позже Ричинс утверждала, что около трех часов ночи проснулась, чтобы успокоить одного из троих сыновей, которому приснился кошмар, а вернувшись в спальню, обнаружила супруга без сознания. Прибывшие на вызов врачи не смогли реанимировать мужчину.

В начале 2023 году Ричинс опубликовала книгу под названием «Ты со мной?», которая, по словам женщины, должна была помочь ее детям пережить смерть отца. Книгу Ричинс посвятила супругу, назвав его «замечательным мужем и прекрасным отцом».

Через два месяца вдову арестовали. Ей предъявлены обвинения более чем по 30 пунктам, включая убийство при отягчающих обстоятельствах, подделку документов и страховое мошенничество.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что Эрик Ричинс умер от передозировки фентанила: содержащаяся в его организме доза в пять раз превышала смертельную.

По версии обвинения, Кури Ричинс, за которой числились многомиллионные долги, убила мужа, чтобы завладеть ее состоянием в размере около $5 млн. За несколько лет до трагедии Ричинс без ведома супруга застраховала его жизнь на общую сумму $2 млн.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что у Кури Ричинс был роман с другим мужчиной. В переписке с ним женщина признавалась, что хочет уйти от мужа и получить крупную сумму при разводе.

По версии обвинения, Ричинс и ранее пыталась отравить мужа. За несколько дней до его смерти, в День святого Валентина, она добавила фентанил в его сэндвич. Тогда Эрик экстренно принял антигистаминные препараты, поскольку начал задыхаться и покрылся сыпью. После инцидента мужчина в разговоре с другом предположил, что жена хотела его отравить, следует из судебных документов.

Согласно показаниям сестры Эрика, несколькими годами ранее он делился с ней такими же подозрениями после поездки с женой в Грецию. Однако мужчина не разводился ради троих сыновей, пояснил адвокат семьи Ричинса. Большую часть своего состояния Эрик втайне от супруги передал в трастовый фонд на имя своей сестры.

Прокуратура вызвала в суд более 40 свидетелей, в том числе домработницу, которая заявила, что продавала Кури Ричинс фентанил. Сама вдова отрицает обвинения. Ее защита объясняет передозировку тем, что Эрик страдал от болезни Лайма и был зависим от обезболивающих. Приговор в отношении Ричинс будет вынесен 13 мая, ей грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока.