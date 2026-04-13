Несмотря на низкую степень заразности оспы обезьян, существуют опасения о ее возможном распространении на территории России. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в разговоре с «Лентой.ру».

«Вирулентности, то есть тяжести течения, которая может забрать в том числе и жизнь, пока нет. Он малоконтагиозен, это спасает пока. Он не очень освоился, но все может быть», — заявил Онищенко.

Он напомнил, что в первую очередь это заболевание характерно для стран Западной Африки, где люди заражались инфекцией от обезьян.

По его словам, вирус был взят на контроль на предмет потенциальной опасности после того, как в 1980 году была окончательно ликвидирована оспа человека, как «возможный кандидат, чтобы занять образовавшуюся биологическую нишу».

Онищенко обратил внимание, что через 40 лет после этого оспа обезьян начала проявляться в качестве самостоятельной инфекции, распространяясь среди людей.

13 апреля главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал «Интерфаксу» о госпитализации очередного пациента с симптомами оспы обезьян. Он отметил, что 38-летний мужчина с подтвержденным диагнозом был направлен на курс лечения, который продлится 21 день.

В конце марта также сообщалось о госпитализации двух мужчин из Мытищ с резким повышением температуры до 39 градусов, кожными высыпаниями и изменениями в паховой области. Пациенты не смогли назвать источник заражения и заявили, что не посещали других стран, а также не контактировали с другими больными.

В феврале стало известно о вспышках заболевания оспой обезьян в Санкт-Петербурге и Московской области. Представители Роспотребнадзора обратили внимание, что изначально случаи носили завозной характер, а впоследствии заразившиеся вступали в контакт с людьми, заболевшими за пределами страны.

Что такое оспа обезьян и чем она опасна

Оспа обезьян (mpox) — это вирусное зоонозное заболевание, то есть инфекция, передающаяся человеку от животных. Возбудитель относится к роду Orthopoxvirus, куда также входит вирус натуральной оспы. Впервые вирус был обнаружен в 1958 году у лабораторных обезьян, отсюда и название, а первый случай заражения человека зафиксирован в 1970 году в Демократической Республике Конго.

Пути передачи. Заболевание передается при тесном контакте с инфицированным человеком или животным. От человека к человеку вирус распространяется через контакт с кожной сыпью, биологическими жидкостями, а также воздушно-капельным путем при длительном общении лицом к лицу. Заражение возможно через предметы обихода — постельное белье, полотенца, одежду. От животных инфекция передается при укусах, царапинах или употреблении недостаточно термически обработанного мяса.

Симптомы и течение. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня, в среднем 6—13 дней. Заболевание начинается с лихорадки, головной и мышечной боли, озноба и выраженного увеличения лимфатических узлов — этот симптом является ключевым отличием от ветряной оспы и кори. Через 1—3 дня после подъема температуры появляется сыпь, которая проходит несколько стадий: от пятен до пузырьков и корочек. Высыпания локализуются преимущественно на лице, ладонях, стопах, а также могут поражать слизистые рта и гениталий. Болезнь длится 2—4 недели и обычно завершается выздоровлением, однако у детей, беременных и лиц с иммунодефицитом возможно тяжелое течение.

Лечение и профилактика. Специфического лечения не существует. Терапия симптоматическая, в тяжелых случаях применяют противовирусный препарат тековиримат (TPOXX). Для профилактики используются вакцины против натуральной оспы, которые обеспечивают перекрестную защиту. ВОЗ рекомендует вакцинацию для групп высокого риска: мужчин, имеющих секс с мужчинами, работников лабораторий и медиков. Основные меры предосторожности включают избегание контакта с заболевшими, тщательную гигиену рук и использование масок в зонах риска.