Трое пациентов с диагнозом «оспа обезьян» проходят лечение в больнице подмосковного Домодедово. Об этом сообщается в телеграм-канале медицинского учреждения.

Состояние всех заразившихся оценивают как удовлетворительное. Они получают плановое лечение, Роспотребнадзор осуществляет регулярный контроль за биологическими образцами. В Домодедовской больнице уточнили, что пациенты будут выписаны домой по окончании процедурных и карантинных мероприятий, стандартный срок которых составляет 21 день.

«Осторожно, Москва» утверждает, что трое заразившихся «оспой обезьян» — мужчины, которые ранее контактировали друг с другом. Телеграм-канал предполагает, что это могло послужить причиной их заражения.

В настоящее время они изолированы от других пациентов медучреждения и проходят симптоматическую терапию, ежедневно принимая обезболивающие и жаропонижающие средства, говорится в публикации. Прием этих препаратов связан с тем, что от оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины. Если болезнь протекает в легкой форме, она проходит самостоятельно за две-четыре недели.

О первом пациенте, госпитализированном в Домодедовскую больницу с «оспой обезьян», стало известно 1 февраля. Мужчина рассказывал Baza, что у него было два небольших высыпания на лице, которые он принял за проявление простуды и пытался обработать кремом от герпеса. Позже у мужчины поднялась температура до 40 градусов, затем его госпитализировали.

Про второго зараженного оспой обезьян главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил 2 февраля. По данным Mash, ему 50 лет. Мужчину госпитализировали в медучреждение в состояние средней степени тяжести. Он сам рассказал, что контактировал с 41-летним жителем Подмосковья, чей диагноз подтвердился 1 февраля.