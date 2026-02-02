Второй пациент с диагнозом «оспа обезьян» поступил в больницу подмосковного Домодедова, он контактировал с первым заразившимся мужчиной. Об этом главврач медучреждения Андрей Осипов сообщил телеканалу «Россия 24».

«Сегодня к нам поступил второй пациент с оспой обезьян, который был с ним в контакте, который также будет у нас получать лечение», — рассказал глава больницы.

По его словам, Роспотребнадзор проводит расследование для выявления источников заражения и других возможных контактов заболевших.

Второй пациент с оспой обезьян — мужчина 50-ти лет, сообщает Mash. По данным канала, его госпитализировали из города Одинцово в состоянии средней тяжести. Он сам сообщил, что контактировал с 41-летним жителем Подмосковья, чей диагноз подтвердился 1 февраля.

Как пишет «112», первый пациент рассказал врачам, что болеет примерно неделю, при этом у него появились высыпания в области подбородка. Мужчина сначала пытался лечиться дома самостоятельно, в том числе с помощью мазей и кремов, а затем экспресс-тест выявил у него неизвестный вирус. В больнице ему поставили диагноз «оспа обезьян».

«По его словам, за границу в последнее время он не выезжал, а имя своего постоянного партнера мужчина называть отказывается. Возможно, именно он источник инфекции», — говорится в публикации канала.

Как утверждает «112», в ту же больницу ранее поступил еще один пациент с таким же диагнозом, который никак не связан с мужчиной, и мог подхватить вирус за границей. Этот пациент уже выписан, пишет канал.

Телеканал РЕН ТВ также передает, что мужчина с высыпаниями в области подбородка отказывается назвать имя своего друга, хотя тот может быть носителем вируса.

Онищенко: оспа обезьян способна вызвать большую эпидемию

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило накануне, что в связи с зарегистрированным случаем оспы обезьян проводится эпидемиологическое расследование, включая работу по выявлению людей, которые могли контактировать с зараженным.

В ведомстве назвали три возможных способа заразиться оспой обезьян: при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, через предметы, на которых есть следы биологических жидкостей, а также через материалы из очагов поражения больного человека.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что оспа обезьян находится под медицинским наблюдением и контролем с 1980-х годов. По его словам, изначально болели только обезьяны и люди, жившие по соседству с дикой природой.

«Потому надо было очень захотеть, чтобы заболеть. Надо быть в теснейшем общении вот с этой природой. Это Африка, четыре или пять стран, где этот природный очаг, где эта оспа живет в живой природе», — сказал он ТАСС.

В беседе с РИА Новости Онищенко заверил, что «ничего страшного в этом [заболевании] нет», потому что есть диагностика и лечение. В частности, существует вакцина против оспы обезьян, пояснил он.

В то же время оспа обезьян входит в тройку вирусов, которые потенциально способны вызвать мировую эпидемию, заявил Онищенко.

«Какие вирусы наиболее вероятны, с точки зрения “в ближайшее время”, перерасти в проблему мирового здравоохранения, то есть вызвать большую эпидемию и так далее? Там стоит COVID-19, там стоит оспа обезьян, там стоит корь, потому что перестали прививаться», — перечислил он.

Роспотребнадзор сообщал в феврале 2025 года, что риски распространения в России оспы обезьян отсутствуют. Как тогда отметило ведомство, в странах Африки при подозрении на это заболевание лабораторно подтверждается только один случай из пяти (около 20%).