Диагноз «оспа обезьян» подтвердили у одного из пациентов, госпитализированных в больницу в подмосковном Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения 1 февраля.

Состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение. Роспотребнадзор устанавливает контакты и источник заражения.

По данным телеграм-канала Baza, зараженный находится в отдельной палате. Мужчина рассказал, что сначала у него появились небольшие высыпания на лице, которые он принял за проявление простуды и пытался обработать кремом от герпеса. Спустя пару дней температура тела поднялась до 40 градусов, и его госпитализировали.

Мужчина добавил, что находился в Москве около полутора месяцев, за границу ездил очень давно. По его словам, общественных мест, включая бани и сану, он не посещал. Что послужило источником заражения, ему неизвестно.

Накануне Baza писала, что оспу обезьян заподозрили у двух человек в Подмосковье, обоих госпитализировали в Домодедовскую больницу. Один из пациентов сообщил, что болеет около пяти дней. Кроме того, у него есть сопутствующие заболевания — ВИЧ-инфекция и ранее перенесенный сифилис.

По данным Mash, после госпитализации оба пациента находились в состоянии средней степени тяжести. Врачи провели лабораторную и инструментальную диагностики.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с BFM пояснил, что оспу обезьян можно называть оспой грызунов, поскольку они являются носителями этого заболевания в природных очагах. По его словам, это вирусное заболевание, которое «привозят животные», оно передается при контакте через разные выделения или воздушно-капельным путем. «Люди могут так же, собственно, заразиться, как и обезьяны, при контакте с этими животными», — отметил специалист.

Эпидемии оспы обезьян ожидать не стоит, уверен Жемчугов.

«К счастью, вирус пока не передается от человека человеку, я так думаю, просто не было такого случая», — пояснил он.

Жемчугов также добавил, что есть вакцина от оспы обезьян, а сама болезнь переносится не очень тяжело — как ветрянка в легкой форме.