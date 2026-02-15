Два случая заболевания оспой обезьян зарегистрированы в Санкт-Петербурге вслед за выявленными двумя пациентами с этой инфекцией в Москве, сообщает местное издание 78. При этом собеседник ТАСС в медицинских кругах подчеркивает, что точный диагноз у госпитализированных в Петербурге больных пока не поставлен.

По его словам, обоих положили в больницу «с подозрением» на оспу обезьян на основании проявившихся симптомов.

В сообщении издания «78» говорится, что заболевшие лежат в городской инфекционной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Телеграм-канал «База» уточняет, что зараженные госпитализированы в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Mash утверждает, что оба заболевших — мужчины.

В Подмосковье число заразившихся оспой обезьян недавно увеличилось до трех человек. Все они проходят лечение в инфекционной клинике города Домодедово. Ее администрация уточнила, что пациентов выпишут после завершения курса терапии и карантинных мероприятий, которые продлятся 21 день.

По неподтвержденным данным, все трое больных — это мужчины, контактировавшие друг с другом. Первого из них госпитализировали 1 февраля с характерными высыпаниями на лице и 40-градусной температурой, второго привезли в ту же больницу на следующий день.

Оспа обезьян вызывает кожную сыпь, которая может превращаться в изъязвления, а также лихорадку, боли в голове и мышцах, увеличение лимфоузлов. Болезнь передается различными путями, в том числе возможно заражение при близком разговоре.