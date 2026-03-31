Эпидемиологическая ситуация по оспе обезьян в ближайшее время будет ухудшаться. Такой прогноз в беседе с изданием «Абзац» дал заместитель президента Российской академии образования, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Поводом для таких выводов стали случаи госпитализации заболевших в Московской области, о которых стало известно утром 31 марта. Двое мужчин 43 и 45 лет из Мытищ были госпитализированы с симптомами, характерными для этого вируса.

По данным СМИ, у пациентов наблюдалось резкое повышение температуры до 39 градусов, после чего появились кожные высыпания и изменения в паховой области. Назвать источник заражения они не смогли, утверждая, что не выезжали за границу и не контактировали с другими больными.

«В этом году я ожидаю неблагоприятную ситуацию по этому заболеванию. Контагиозность этого вируса пока не достигла той легкости заражения, как у гриппа, когда заболевание передается в транспорте. Ему нужен близкий контакт, длительное общение. Но если он прорвет этот барьер и станет более заразным, что является его главной целью, ситуация резко изменится», — сказал Онищенко.

Академик также обратил внимание на генетические изменения вируса, наблюдаемые в последние десятилетия, и привел исторические прецеденты. По его словам, активность инфекции в человеческой популяции свидетельствует об изменениях возбудителя за последние 50 лет.

Онищенко напомнил, что в 1922—1923 годах было зафиксировано 90 тысяч заболевших из категории мужчин, чье специфическое поведение способствовало укоренению вируса, и призвал к системным мерам по выявлению заболевания и открытому информированию населения.

Предыдущая вспышка заболеваемости оспой обезьян в России произошла месяц назад. Тогда несколько заболевших было выявлено в Санкт-Петербурге. Кроме того, больных госпитализировали в Подмосковье. В Роспотребнадзоре подчеркивали, что запустившие эту вспышку случаи носили завозной характер, а остальные заболевшие контактировали с теми, кто заразился за границей и привез инфекцию в Россию.