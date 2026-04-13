Житель города Верещагино в Пермском крае арестован по обвинению в убийстве 21-летней беременной девушки. Как сообщает региональное управление Следкома, преступление было совершено 6 апреля в Верещагинском районе: тело жертвы злоумышленник спрятал на мусорной свалке.

По данным следствия, 45-летний мужчина задушил жертву голыми руками, сидя вместе с ней в автомобиле. Потом он отвез труп на окраину города и выбросил на стихийную свалку в овраге, забросав мусором для сокрытия.

Автомобиль, где было совершено преступление, изъяли для проведения экспертиз.

На допросе после задержания подозреваемый рассказал, что откинул спинку сиденья, схватил девушку за горло и давил, пока она не перестала подавать признаков жизни. «Я вытащил ее за руки из машины и как мог нес на край свалки, там есть лог, где я ее и оставил», — цитирует убийцу «КП-Пермь».

Следствие рассматривает версию о том, что мотивом убийства могла стать беременность жертвы. Предположительно она была любовницей подозреваемого, который женат и является многодетным отцом. Узнав о том, что девушка ждет ребенка, мужчина якобы испугался разоблачения перед супругой.

Ранее у подозреваемого не было проблем с законом. Сейчас в отношении него возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Беременность жертвы, о которой мужчине было известно, может быть расценена судом как отягчающее обстоятельство.