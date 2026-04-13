Российские бюджетные организации получают разнарядки на поиск до 40 добровольцев для участия в СВО ежемесячно. Об этом «Газете.ру» рассказал рекрутер, занимающийся подбором кандидатов на подписание контракта с Минобороны в одном из регионов РФ.

Недавно такую разнарядку открыто ввели для всех компаний в Рязанской области, но, по словам собеседника издания, на самом деле практика набора бойцов через предприятия действует в других субъектах с 2023 года. Рекрутер утверждает, что столкнулся с пиковой загрузкой по заказам на вербовку новобранцев в 2024 году, когда ВСУ вошли в Курскую область.

В интервью мужчина рассказывает, что директора филиалов компаний спускают планы подчиненным, заставляя искать кандидатов через кадровые службы, сайты вакансий и личные контакты.

По его словам, сотрудникам обещают по 25 тысяч рублей за каждого приведенного добровольца, но реальные расценки для сторонних посредников, сформировавших целую индустрию, достигают 50 тысяч рублей за человека и постоянно растут.

Некоторые компании доплачивают кандидатам сверх федеральных и региональных выплат — например, подъемные или подарки вроде рюкзаков и аптечек, рассказал рекрутер.

Он утверждает, что получившие разнарядку организации получают «черную метку» при невыполнении плана.

«Три черные метки — автоматическое увольнение. Сначала второго лица, дальше самого директора, если проблема не решается», — заявил собеседник «Газеты.ру».

Он также признал, что искать контрактников становится все труднее, потому что «сейчас каждый второй из оставшихся кандидатов имеет гепатит, ВИЧ или затемнение в легких». По его словам, в некоторых городах медкомиссии проявляют лояльность и дают «добро» на подписание контракта даже новобранцам с определенными проблемами со здоровьем.

Рекрутер, как он сам пояснил в интервью, размещает до 100 объявлений в сутки на тематических досках в VK и поддерживает собственный сайт, добиваясь первых позиций в поисковой выдаче.

Звонки ему поступают круглосуточно из всех регионов России и даже из-за границы — из Египта, Индонезии, Ливана, Бразилии, но реальных иностранных наемников среди дошедших до контракта почти нет. Женщины якобы звонят чаще мужчин, но их не берут без «отношения» — гарантийного письма от командира части.

Мотивация у добровольцев разная: это может быть стремление погасить ипотеку или другие кредиты, снять судимость или следовать идейным соображениям. Последний мотив, по словам рекрутера, стал актуальным после вторжения ВСУ в Курскую область.