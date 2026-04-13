Тверской районный суд Москвы арестовал на 10 суток студента первого курса колледжа Константина Бодунова, устроившего дебош в Мавзолее Ленина на Красной площади. Постановление суда опубликовано в базе столичных судов общей юрисдикции.

Согласно материалам дела, 8 апреля Бодунов пришел в мавзолей, где громко матерился, мешал посетителям и нанес несколько ударов по саркофагу, а затем бросил в него мокасин. На требования полицейских он не реагировал, а при задержании агрессивно сопротивлялся: отталкивал сотрудников и вырывался.

Вину Бодунов не признал. В суде он объяснил, что не согласен с «экономической и религиозной политикой» Владимира Ленина, «в связи с чем принял решение бросить в саркофаг свой мокасин».

Показания полицейских о сопротивлении он отверг — сослался на то, что «осознавал последствия своих действий». Суд эти доводы отклонил, указав, что они «опровергаются письменными доказательствами».

Действия студента квалифицированы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП — мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением требованиям полиции. Назначая арест, суд принял во внимание, что Бодунов «осознавал свои действия», однако ранее к административной ответственности за аналогичные нарушения не привлекался.

«Бодунова Константина Сергеевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 Кодекса РФ <…> и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — говорится в решении суда.

Срок отсчитывается с момента задержания — то есть с 8 апреля.