АвтоВАЗ прокомментировал инцидент с Lada Vesta во Владимирской области, где, по утверждению женщины-водителя, причиной ДТП стала блокировка рулевого управления. В пресс-службе концерна подтвердили Autonews.ru осведомленность о происшествии, но отметили, что установить контакт с владельцем автомобиля не удалось.

Инцидент произошел в середине сентября на трассе Гусь-Хрустальный — Уршельский, передает «Зебра ТВ» со ссылкой на Госавтоинспекцию Владимирской области. По предварительной версии, 36-летняя водительница не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела на обочину и несколько раз перевернулась.

Однако пострадавшая и автоюрист Алексей Шумский настаивают на технической неисправности — блокировке руля во время движения. По словам Шумского, фотографии с места происшествия и анализ следов шин подтверждают версию о внезапной блокировке рулевого управления.

В результате аварии владелица автомобиля получила тяжелые травмы позвоночника, требующие хирургического вмешательства. Женщину экстренно доставили в нижегородскую клинику, где ей 3 октября должны были провести срочную операцию.

«К сожалению, наш собеседник в принципе отказался подтвердить свою личность и продолжить диалог. Это усложняет установление причин ДТП. При этом компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании инцидента», — отметили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Представитель АвтоВАЗа подчеркнул, что имеющиеся фотографии с места происшествия не позволяют сделать даже предположительных выводов о причинах аварии. При этом эксперты готовы немедленно выехать для осмотра поврежденного транспортного средства.

Менее чем за месяц до инцидента Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Росстандарт с требованием проверить Lada Vesta второго поколения. Поводом для обращения стали сообщения о потенциальной опасности блокировки рулевого управления в процессе эксплуатации автомобиля.

Производитель отреагировал на предупреждение НАС, запустив сервисную кампанию по проверке и устранению возможных неисправностей. При этом в компании заявили, что речь не идет об отзыве транспортных средств.

В конце сентября АвтоВАЗ объявил о проведении сервисной кампании по бесплатному дооснащению автомобилей Lada Vesta системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно данным Росстандарта, эта мера затронет 22 046 транспортных средств, произведенных в период с октября 2021 года по апрель 2022 года.