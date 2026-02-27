Январь и февраль 2026 года стали для российского авторынка самыми худшими за последние 20 лет. Об этом заявил директор по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026, передает «Интерфакс».

Он сказал, что в конце 2025 года компания делала прогнозы по началу работы на 2026 год. По его словам, первые два месяца текущего года оказались еще хуже, чем прогнозировал АвтоВАЗ.

«На мой взгляд, это, наверное, худшие январь-февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже», — заявил Костромин.

В рамках выступления маркетинговый директор компании отметил, что российский рынок авто вошел в 2026 год без избыточного накопления нереализованного товара на складах. Однако рынок «не вытянуть без креативных идей», признал он.

Согласно прогнозам компании, самым тяжелым периодом для рынка будет первая половина 2026 года. Во втором полугодии, считает Костромин, он может восстановиться и превысить результаты 2025 года.

В середине декабря 2025 года глава концерна Максим Соколов заявлял, что АвтоВАЗ по итогам года сократит производство автомобилей Lada до 325 тыс. единиц. По его словам, компании пришлось стабилизировать производство с учетом реальных продаж и спроса на продукцию.

С января 2026 года концерн снизил цены на модельный ряд автомобилей Lada. В пресс-службе компании заявили, что уже в начале года средняя индексация по моделям этой машины будет равна 0,5%. Так, цена Aura составила 2,25 млн рублей (-14%), снизившись на 354 тыс. рублей, а Largus — 1,59 млн рублей (-3,8%).

14 января в АвтоВАЗе подвели итоги 2025 года. Как рассказывал Костромин, продажи концерна сократились на 26%, составив 338 тыс. автомобилей. Результат стал значительно ниже, чем в 2024 году, когда компания продала 459 тыс. машин.

В разговоре с «Коммерсантом» глава компании Максим Соколов заявил, что концерн намерен увеличить реализацию авто на 9,3% в 2026 году — до 370 тыс. штук. Он подчеркнул, что объемы продаж будут зависеть от значения ключевой ставки, условий кредитования и курса рубля. В то же время производственный план концерна на текущий год составляет 400 тыс. автомобилей.