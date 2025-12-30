С января 2026 года АвтоВАЗ изменит цены на модельный ряд Lada. Предполагается, что стоимость автомобилей Aura и Largus «значительно» снизится, в то время как более продаваемые машины, наоборот, подорожают. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения, мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м», — сообщил президент компании Максим Соколов.

Таким образом, в январе 2026 года средняя индексация цен по моделям Lada будет равна 0,5%, утверждается в пресс-релизе.

Цена Aura составит 2,25 млн рублей (-14%), снизившись на 354 тыс. рублей. Largus же обойдется покупателю в 1,59 млн рублей (-3,8%). Его стоимость уменьшится на 73 тыс. рублей соответственно. Vesta с новым оборудованием будет стоить 1,6 млн рублей.

При этом, как следует из информации на сайте, цены на более популярные модели, наоборот, повысятся:

Granta — 850 тыс. рублей (среднее изменение — 1,9%);

Iskra — 1,28 млн рублей (среднее изменение — 1,8%);

NIVA Legend — 1,1 млн рублей (среднее изменение — 1,8%);

NIVA Travel — 1, 42 млн рублей (среднее изменение — 1,9%).

По словам Соколова, кроме всего прочего, в грядущем году компания планирует увеличить производство автомобилей до 400 тыс. единиц, а также запустить кроссовер Lada Azimut, вывести на рынок Vesta Sport и оснастить новым двигателем объемом 1,8 литра NIVA Legend.

В ноябре дилерские центры АвтоВАЗа вновь начали продавать автомобили Lada Largus. До этого продажи этой модели были приостановлены из-за проверки сведений о затрудненном вращении рулевого колеса. Выяснилось, что источник неисправности был связан с жидкостью от одного из поставщиков, применяемой в работе клапанного механизма. Со временем ее вязкость могла снижаться, из-за чего автомобилю требовался дополнительный прогрев перед стартом, сообщили в АвтоВАЗе.

Специалисты концерна в ходе испытаний оценили также альтернативные смазочные составы и в итоге остановились на продукте другого производителя, который соответствует всем техническим нормам по вязкости и стабильно сохраняет свои свойства в течение длительного срока. Производственный процесс серии не останавливался и продолжается в штатном режиме, отметили в компании.