Дилерские сети АвтоВАЗа возобновили продажи автомобилей Lada Largus, партия которых требовала проверки одного из клапанов. В пресс-службе концерна рассказали NEWS.ru, что специалисты придумали, как устранить и предотвратить выявленные дефекты.

Испытания на дорогах общего пользования, на базе полигона и в климатической камере показали, что проблема была связана с жидкостью одного из поставщиков, которая используется в работе клапана. Со временем она может проявлять сниженные показатели вязкости, из-за чего машину необходимо дополнительно прогревать перед началом поездки, пояснили в АвтоВАЗе.

Эксперты компании в ходе испытаний протестировали и другие смазочные материалы, после чего выбрали образец от другого поставщика, который полностью подходит по всем техническим требованиям по вязкости и сохраняет свои характеристики на протяжении длительного времени.

«АвтоВАЗ наработал процедуру корректировки и профилактики выявленной особенности. Необходимые рекомендации разосланы в дилерскую сеть Lada, стартовали поставки новой технической жидкости», — отметили в пресс-службе компании.

Продажи ограниченной серии Lada Largus восстановлены, концерн готовит сервисную кампанию для владельцев этих автомобилей. Производство серии при этом не прекращалось и продолжается в плановом объеме, уточнили в АвтоВАЗе.

Накануне Росстандарт сообщил, что с 21 октября в дилерской сети АвтоВАЗа ограничены продажи автомобили серии Lada Largus в связи с проверкой информации о проблемах с вращением руля. Производитель уточнил, что все клиенты, у которых возникала подобная проблема, получали гарантийный ремонт и повторно не обращались.

В октябре телеграм-канал Mash писал о массовых жалобах владельцев Lada Largus на то, что руль «сильно закусывает/затягивает/подтупливает». Особенно часто водители стали замечать неисправности с первыми заморозками. Mash утверждал, что в ответ на жалобы в компании советовали заменить жидкость в гидроусилителе руля на более вязкую.

Незадолго до этого проблемы с рулем заметили у еще одного автомобиля концерна. В начале октября во Владимирской области произошла авария — Lada Vesta в результате ДТП вылетела на обочину, перевернувшись несколько раз. Водитель, получившая тяжелые травмы позвоночника, утверждала, что причиной стала блокировка руля на ходу.

На том же настаивал и автомобильный юрист Алексей Шумский — по его словам, фотографии с места происшествия и анализ следов шин подтверждают версию о внезапной блокировке руля. В АвтоВАЗе ответили, что на основе фотографий с места ДТП невозможно сделать даже предположительных выводов о причине аварии.

15 октября Шумский в своем телеграм-канале писал о еще одном «доказанном случае блокировки руля Lada Vesta на ходу». По его словам, во время поездки семьи на автомобиле на повороте заблокировался руль. Аварии не произошло, так как скорость была минимальная. Юрист отметил, что инцидент был зафиксирован на видеорегистратор, и назвал блокировку руля у Vesta «систематической проблемой бракованной серии выпуска 23-24 годов».

В августе Национальный автосоюз (НАС) обратился в Росстандарт с просьбой проверить автомобили Lada Vesta второго поколения после сообщений о риске блокировки руля на ходу. В ответ АвтоВАЗ инициировал сервисную кампанию для владельцев авто. При этом речи об отзыве машины из производства не шло.